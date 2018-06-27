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«Роснефть» прокомментировала информацию СМИ о хищениях на судоверфи «Звезда»

Хищения при строительстве судоверфи «Звезда» были выявлены следствием до вступления консорциума с участием «Роснефти» в капитал строителя – «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта», сообщила нефтяная компания.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что правоохранительные органы выявили хищения при строительстве «Звезды» на сумму не менее 7,5 млрд руб.

Расследование началось с возбуждения в октябре 2013 г. уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается всё это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности «Роснефти», указывает компания. «Роснефть» считает недопустимым «разглашение хода следствия». В компании подчеркивают, что «Звезда» признана потерпевшей стороной и «успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды». В частности, сегодня суд удовлетворил один из исков против участников преступной группы по возвращению части похищенных средств, отмечает «Роснефть».

Опубликованная «Интерфаксом» информация «и способ ее подачи грубо искажают действительность, создают ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве «Звезды»», подчеркивают в «Роснефти». В связи с этим компания намерена поддержать обращение «Звезды» в суд за защитой деловой репутации.

Крупнейшую в России судостроительную верфь «Звезда» строит в бухте Большой Камень около Владивостока консорциум «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза» – «Современные технологии судостроения». Проект реализуется на территории действующего дальневосточного военного завода «Звезда», он должен стать центром гражданского судостроения и обеспечить внутренний рынок судами и техникой для работы на шельфе. В середине марта главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что суммарные инвестиции в проект составят 200 млрд руб.

В апреле 2015 г. вице-премьер – полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд руб. при строительстве «Звезды».