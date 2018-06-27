Бизнес

Новости

В Москве произошел пожар в торговом центре «Атриум»

В одном из крупнейших торговых центров Москвы – «Атриуме» на площади Курского вокзала произошел пожар. Локализация возгорания – кровля здания по адресу: ул. Земляной Вал, 33, проводится эвакуация, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Причина пожара устанавливается.

На видео очевидцев возгорания видна массовая эвакуация, задымление под главным куполом здания и открытое горение среди металлоконструкций крыши.

Около 18.00 мск «Интерфакс» сообщил, что открытое горение утеплителя кровли на площади 10 кв. м ликвидировано, тление отдельных участков продолжается. Из здания были эвакуированы более 1000 человек.

«В целях безопасности пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией объекта вывели людей на улицу. Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 17 часов 56 минут пожар был ликвидирован», – сообщил сайт московского управления МЧС.

ТЦ «Атриум» был одним из аутсайдеров рейтинга безопасности при пожаре среди торгово-развлекательных центров Московского региона, составленного специалистами МАрхИ после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Проверка показала, что посетителям этих комплексов потребуется больше всего времени на эвакуацию.