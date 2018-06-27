Сборная Германии впервые с 1950 года не вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Действующий чемпион мира - сборная Германии - заняла последнее место в своей группе на ЧМ-2018 по футболу и не смогла выйти в 1/8 финала.
В последнем туре Германия уступила со счетом 0:2 Южной Корее. Параллельно сборная Швеции обыграла мексиканцев со счетом 3:0. Сборная Швеции с шестью очками заняла первое место в группе, Мексика уступила ей по разнице забитых и пропущенных мячей и осталась второй. На третьем месте - сборная Южной Кореи, Германия - на последнем. Таким образом, Германия не смогла преодолеть групповую стадию впервые с 1950 г., когда вообще не принимала участия в чемпионате мира.
Уже третий раз подряд действующий чемпион мира не преодолевает групповую стадию следующего ЧМ. В 2014 г. из группы не вышла Испания, в 2010 г. - Италия.
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