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Иран допустит частные компании к экспорту своей нефти

Частные компании смогут экспортировать иранскую нефть, что позволит обойти санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири пояснил, что сырая нефть будет торговаться на бирже и частные компании смогут закупать и экспортировать ее. «Мы хотим разгромить попытки Америки <...> остановить экспорт иранской нефти», – отметил он.

Сейчас на бирже торгуется около 60 000 баррелей иранских нефтепродуктов, предназначенных для экспорта. У Ирана также есть своя нефтяная и нефтехимическая биржи.

Белый дом 30 июня сообщил, что Саудовская Аравия обещала повысить экспорт нефти на 2 млн барр. в сутки. Ранее президент США Дональд Трамп обвинял ОПЕК в искусственном завышении цен.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил в ОПЕК письмо с предупреждением: «Любой, кто попытается отнять долю Ирана на нефтяном рынке, совершит великое предательство против Ирана и однажды заплатит за него».

Ранее госдепартамент США призвал нефтяные компании свернуть операции с иранской нефтью до 4 ноября. В противном случае им грозит попадание под санкции.