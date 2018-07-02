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Польша оценила потери по контракту на транзит российского газа

Власти Польши считают, что фактическая упущенная выгода от транзита российского газа через польскую территорию в 2010-2017 гг. составляет около 1 млрд злотых ($266 млн). Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает польское информагентство РАР. По его словам, в 2010 г. с «Газпромом» было заключено невыгодное соглашение. Вина лежит на предыдущем правительстве, отметил он.

По его словам, в результате договоренностей с «Газпромом» Польша потеряла «контроль над «Европолгазом» - оператором польского участка газопровода «Ямал - Европа». Зависимость Польши от России увеличилась, отметил он. Наимский считает, что переговоры в те годы проводились с «позиции капитуляции».

Ранее Высшая контрольная палата Польши выявила нарушения в действиях бывшего министра экономики Вальдемара Павляка при заключении контрактов с «Газпромом» в 2009-2010 гг. До 2022 г. действует контракт, согласно которому «Газпром» ежегодно поставляет Польше до 10 млрд кубометров российского газа. В 2012 г. цена за газ по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 г. польская компания PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием снизить еще раз стоимость российского газа. Власти Польши считают цену на газ завышенной.

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