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«Газпром» и PGNiG разошлись в трактовке решения Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитражный суд вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа.

Польская компания настаивает на том, что суд признал за ней право требовать от «Газпрома» снизить цену по контракту на поставки газа по трубопроводу «Ямал - Европа». «На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность такого изменения, поэтому цена по контракту значительно превышала цены на европейских рынках», - утверждается в пресс-релизе компании.

«Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены по контракту, и отклонил официальные возражения "Газпрома", направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий. Мы приветствуем решение суда <...> и ожидаем, что цена будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства», - приводятся в сообщении слова президента PGNiG Петра Войняка.

В свою очередь «Газпром экспорт» подтвердил, что 29 июня получил промежуточное решение суда по иску PGNiG. «Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства. Право любой из сторон потребовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке изначально предусмотрено контрактом», - говорится в сообщении российской компании. По информации «Газпром экспорта», суд подтвердил наличие у PGNiG права потребовать пересмотра цены, однако не согласился с предложенными польской стороной способом изменения цены и ценовой формулой. Суд также не согласился с доводами PGNiG о том, что единственным релевантным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах являются цены на хабах, отметили в российской компании. Позже, после дополнительных консультаций со сторонами, суд вынесет окончательное решение по иску.

PGNiG недовольна условиями долгосрочного контракта, который был заключен с «Газпромом» в 1996 г. Согласно этому контракту, ежегодно российская сторона поставляет до 10 млрд кубометров газа Польше. Контракт рассчитан на срок до 2022 г.

В 2012 г. «Газпром» по запросу PGNiG снизил цену на газ на 10%. В 2014 г. польская компания снова потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув договоренности с российской компанией, PGNiG в мае 2015 г. подала иск в Стокгольмский арбитраж.