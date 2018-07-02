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Госдеп заявил об уходе 50 иностранных компаний из Ирана

Более 50 компаний собираются уйти из Ирана из-за санкций США. Об этом заявил директор подразделения госдепартамента по политическому планированию Брайан Хук, передает CNBC.

«Более 50 иностранных компаний объявили о желании покинуть рынок Ирана, в особенности энергетический и финансовый секторы», – сказал он.

По его словам, представители этих компаний уже сообщили о своих планах. Некоторые компании решили отказаться от покупки иранской нефти после консультаций с минфином США, европейскими и азиатскими казначействами.

Хук заявил, что власти США будут оказывать на Иран экономическое давление до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику.

В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкционного режима.