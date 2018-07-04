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Uber может стать акционером своего конкурента в Саудовской Аравии

Uber Technologies Inc. и ее дубайский конкурент Careem Networks FZ обсуждают объединение своих ближневосточных операций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники рассказали агентству, что компании пока не пришли к соглашению, хотя Uber допускает полный выкуп Careem или получение более половины объединенной компании. Стороны, в частности, обсуждают возможность объединения ближневосточных операций Uber и Careem под руководством нынешнего менеджмента последней и сохранение локальных брендов компаний.

Однако Careem не торопится с продажей своего бизнеса, поскольку планирует вскоре новый раунд финансирования, отмечает Financial Times. По данным Bloomberg, компания ведет переговоры о привлечении $500 млн от инвесторов, в рамках будущего раунда сервис такси может быть оценен в $1,5 млрд.

FT напоминает, что ранее в этом году Uber продал свой операционный бизнес в Юго-Восточной Азии местному конкуренту - компании Grab в обмен на ее миноритарный пакет. Таким образом, компания стремилась избежать ожесточенной конкуренции за долю на рынке. Uber совершил аналогичную сделку с китайской Didi Chuxing в 2016 г. и с российским «Яндексом» в 2017 г.

Careem сейчас представлена более чем в 70 городах. Среди государств, где работает этот сервис такси, - страны Северной Африки и Пакистан. Компания является лидером на большинстве своих рынков. Ее крупнейший рынок - Саудовская Аравия, здесь компания планирует привлекать женщин-водителей после снятия властями страны запрета на вождение автомобиля женщинами.

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