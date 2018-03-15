Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

Реактивный ранец, золотая вставная челюсть с бриллиантами и кусочек пиццы
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