Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber
Реактивный ранец, золотая вставная челюсть с бриллиантами и кусочек пиццы
Золотая вставная челюсть с бриллиантами
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Коробка с прядями для наращивания волос
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Два пакета грязи с Мертвого моря
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Энциклопедия о звездных войнах
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Реактивный ранец
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Пуленепробиваемый жилет
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Плюшевая розовая свинья
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Фата невесты
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Нож мясника
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Кусочек пиццы
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Свидетельство о браке, бумаги о разводе, налоговая декларация и диплом колледжа
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Письмо от сидящего в тюрьме бойфренда
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