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Федерация автовладельцев России сообщила о недоливе на 76% автозаправок

Около 76% автозаправочных станций (АЗС) недоливают бензин при заправке автомобилей. К такому выводу пришла Федерация автовладельцев России (ФАР) по итогам проверки заправок в 13 регионах страны.

ФАР отмечает, что все мелкосетевые и частные АЗС, которые проверяла организация, в среднем заливают в бак автомобиля покупателя на 5,66% бензина меньше, чем он оплатил. На заправках, которыми владеют вертикально интегрированные нефтяные компании, недолив эксперты увидели в 20% случаев, средний показатель составил 4,97%.

На АЗС федеральных и крупных региональных сетей недолив был обнаружен в 81% случаев, средний показатель составил 4,97%. Средний показатель недолива на таких АЗС составил 5,05%.

Из-за подобных действий на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 руб., а 55 руб. за литр, оценила ФАР. «Недолив топлива - это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции», - подчеркивает федерация.

Проверку ФАР проводила с помощью специально оборудованной машины в режиме «тайного покупателя». ФАР не раскрыла конкретные заправки, которые попали под проверку. Организация пояснила, что используемый метод исследования еще не прошел аттестацию.

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