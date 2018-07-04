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Гендиректор «Натали турс» назвал причины финансовых проблем у компании

Гендиректор туроператора «Натали турс» Владимир Воробьев назвал причины финансовых проблем у компании. По его словам, одной из причин проблемы с ликвидностью является снижение туристического потока в Европу, другой причиной - неправильный анализ денежных потоков, передает ТАСС.

Воробьев сообщил, что сейчас туроператор совместно с партнерами прорабатывает механизм, который даст возможность купившим тур клиентам воспользоваться им.

Сейчас в Испании находятся 300-400 туристов компании. Их вывезут в Россию чартерными и регулярными рейсами, добавил гендиректор туроператора.

Ранее Воробьев в интервью РБК заявил, что из-за проблем у «Натали турс» с испанским партнером (Испания - одно из основных направлений деятельности «Натали турс») паника возникла и у других компаний, сотрудничающих с туроператором. Прогнозируя сокращение продаж туров в период ЧМ-2018, «Натали турс» заранее вдвое сократила чартерную программу. Однако это не помогло компании реализовать оставшиеся путевки с прибылью, пояснял Воробьев. Одной из причин финансовых проблем он также назвал ослабление рубля.

В среду, 4 июля, «Натали турс» объявила об аннулировании забронированных и оплаченных ранее клиентами путевок. В конце июня туроператор информировал турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. По словам источника «Ведомостей», знакомого с менеджерами компании, «Натали турс» не смогла перечислить отелям деньги за бронь.

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