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«Мечел» договорился о продаже в Китай еще 700 000 т угля

«Мечел» заключил новое соглашение на поставку угля с Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel. С июля 2018 г. по июнь 2019 г. «Мечел» отгрузит Baosteel до 700 000 т коксующегося угля, причем на долю АО «Якутуголь» придется до 40 000 т продукции ежемесячно, следует из сообщения компании.

«Доля коксующегося угля из России в китайском импорте составляет около 7%. "Мечел" - основной отечественный поставщик высококачественного коксующегося угля в КНР, в 2017 г. мы отгрузили китайским контрагентам 2 млн т коксующегося угля», - заявил гендиректор «Мечела» Олег Коржов.

В апреле минувшего года «Мечел» заключил контракт с Baosteel Resources на почти 1 млн т коксующегося угля из Южной Якутии. Поставки велись через принадлежащий российской компании торговый порт Посьет. В 2016 г. на поставки Baosteel пришлось 15% отгрузок коксующегося угля «Мечелом» третьим лицам.

Китай сам является лидером по добыче коксующегося угля (562 млн т в 2017 г.), но собственного производства стране не хватает, КНР – крупнейший импортер угля в мире. Только за первые два месяца 2018 г. страна импортировала около 89 млн т. Сейчас цены на это сырье растут из-за так и не восстановившегося экспорта из Австралии. Крупнейшими производителями коксующегося угля в России являются Evraz и «Мечел». На их долю в 2017 г. пришлось 26,5% (22,4 млн т) и 16,9% (14,3 млн т) российского производства соответственно.