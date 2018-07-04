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Владелец «Натали турс» заявил о готовности продать компанию

Основатель и гендиректор туроператора «Натали турс» Владимир Воробьев заявил о готовности продать 100% компании, передает корреспондент «Ведомостей», присутствующий на пресс-конференции, посвященной финансовым проблемам компании. По словам Воробьева, руководство туроператора пять лет искало инвесторов, но «пока никого не нашли».

Он также отметил, что «Натали турс» не собирается отказываться от бренда, однако работа над имиджем необходима. «Несмотря на те потрясения, которые мы имели в течение нескольких лет, тем не менее это один из самых известных туристических брендов на рынке России», — отметил он. По его словам, туроператор перестал заниматься вопросами развития имиджа после того, как у компании возникли проблемы из-за банкротства авиакомпании «Трансаэро».

Доля компании сейчас на рынке очень низкая, так как «Натали турс» не формирует пакетных туров, а предпочитает предоставлять отдельные услуги, например перелет или только проживание в отеле. «Наша доля на российском рынке сейчас настолько низка, что никто не возьмется ее оценивать», - сказал Воробьев. После того «как мы поняли, что нам нечего искать в нише массового отдыха, мы стали активно использовать возможности онлайн-систем для продажи отдельных услуг», добавил он. По его словам, рентабельность такого бизнеса выше.

Воробьев рассказал, что в 2017 г. пакетные туры в «Натали турс» купили только 22 000 клиентов. Остальные предпочли отдельные услуги - перевозку, трансфер, экскурсии. «Сейчас за рубежом находятся несколько тысяч туристов "Натали турс", часть из них покупали только перелет, часть - только отели», - пояснил гендиректор туроператора.

Ранее Воробьев рассказал, что у компании проблемы с ликвидностью начались еще несколько недель назад. Он называл несколько причин финансовых проблем: ослабление курса рубля, проблемы с партнером по основному туристическому направлению (Испания), паника у других партнеров и, как следствие, их отказ обслуживать клиентов туроператора, сокращение продаж в период проведения чемпионата мира по футболу.

В конце июня туроператор отменил чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. «Натали турс» не смогла выплатить деньги отелям за бронь, утверждал источник «Ведомостей», знакомый с менеджерами компании. До октября туроператор аннулировал все туры (оплаченные и предоплаченные). Компания пообещала вернуть клиентам деньги. Каким именно способом будут выплачиваться компенсации, Воробьев пообещал сообщить позже. Сейчас речь о приостановке деятельности туроператора не идет, утверждается на сайте компании. «Натали турс» продолжает работать в штатном режиме. С октября компания планирует возобновить предоставление услуг клиентам.

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