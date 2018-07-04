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Ритейлер электроники DNS решил уйти с «Яндекс.Маркета»

Ритейлер бытовой и цифровой техники DNS перестанет размещать информацию о продаже товаров в сервисе «Яндекс.Маркет». Об этом в Facebook написал гендиректор DNS Digital Store и основатель компании Дмитрий Алексеев.

По его словам, «на "Маркете" полно "серовозов". Сервис превратился в "агрегатор тысячи мелких контрабандистов, которые соревнуются в обходе таможни и неуплате налогов", считает бизнесмен. По его словам, сейчас весь "крупный бизнес обелился" и контролируется государством.

Алексеев также рассказал, что решение об уходе вызвано тем, что «Яндекс.Маркет» уже отключил DNS от агрегатора. «Умные» алгоритмы «Яндекса» решили, что сайт DNS недостаточно надежен для покупателя», - пояснил он.

Совладелец и директор по развитию DNS Сергей Мещанюк сообщил РБК, что компания перестанет сотрудничать с сервисом с 1 августа. По его словам, DNS собирается дистанцироваться от серого сектора. Компанию перестали устраивать условия партнерства.

Представитель «Яндекс.Маркета» заявил РБК, что компания знает о решении DNS. По его словам, сервис поддерживает конкуренцию. На площадке есть представители как крупного, так и малого бизнеса. «Площадка следит за качеством товаров и магазинов и отключает ненадежные магазины вне зависимости от их размера», - добавил он, отметив, что обвинение конкурентов в несоблюдении законодательства неприемлемы.

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