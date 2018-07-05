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«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов

Заявление «Нафтогаза Украины» о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций проектных компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2»), не соответствует действительности, говорится в сообщении «Газпрома».

По данным российской монополии, швейцарский суд 29 июня лишь приостановил исключение акций этих компаний из списка активов, подлежащих аресту по судебному спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения апелляции «Нафтогаза» на действия приставов.

В конце мая суд Цуга постановил наложить обеспечительные меры на активы «Газпрома» в Nord Stream AG (российской компании принадлежит 51%) и Nord Stream 2 AG (100% у «Газпрома») по заявлению «Нафтогаза», который пытается принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража от февраля этого года о взыскании с российской компании $2,6 млрд по спору о транзите газа через Украину.

«После посещения офисов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG судебные приставы кантона Цуг пришли к выводу, что акции данных компаний не находятся в их офисах, в связи с чем арест акций невозможен, и исключили их из сертификатов о наложении обеспечительных мер», – указывают в «Газпроме».

Апелляционный суд 13 июня приостановил исполнение решения арбитражного суда. При этом «Нафтогаз» заявлял, что приостановка касается лишь активов «Газпрома» в Швейцарии.

В среду, 4 июля, «Нафтогаз» сообщил, что швейцарский суд возобновил арест принадлежащих «Газпрому» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. «Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция "Нафтогаза" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов», – говорилось в сообщении компании.

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