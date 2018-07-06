ФАС проиндексировала оптовые цены на газ «Газпрома» на 3,4%

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Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняло решение проиндексировать уровень оптовых цен на газ на 3,4%. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.
«Принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике "инфляция минус"», – пояснил заместитель руководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин. Его слова приводит пресс-служба ФАС.
Голомолзин отметил, что увеличение цен на газ соответствует параметрам одобренного правительством прогноза социально-экономического развития на этот год и плановый период 2019 и 2020 гг.
Решение влияет на цены на газ, добываемый «Газпромом» и дочерними компаниями монополии и реализуемый потребителям в России. Согласно планам правительства, в 2019 г. индексация оптовых цен на газ запланирована на уровне 3,1%, в 2020 г. - на 3%, напоминает ТАСС.
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Сегодня в Казани было подписано соглашение между правительствами России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран. «Мы сегодня были свидетелями подписания межправительственного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Эмиратов», - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который [турпоток] в прошлом году вырос более чем на 50%. Объединенные Арабские Эмираты посетили свыше 750 000 российских туристов, вклад которых в экономику вашей страны, по экспертной оценке, превысил $2,3 млрд. С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока граждан из Эмиратов», - сказал Мантуров на заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии.
С 1 февраля 2017 г. ОАЭ значительно упростили порядок выдачи 30-дневных виз россиянам, введя де-факто безвизовый режим. Сейчас граждане России получают эмиратскую въездную визу прямо на границе и бесплатно. До того виза стоила порядка $100 и оформлялась минимум неделю.
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ЦБ выпустит новую монету номиналом в 1/2 руб., если сборная России выйдет в полуфинал. Об этом говорится в сообщении госрегулятора в Facebook. В пресс-службе ЦБ «Ведомостям» уточнили, что это не шутка.
ЦБ даже представил предварительный эскиз монеты. Предполагается, что на одной стороне будет изображен размер номинала, а по краю монеты будет написано «чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», а другая сторона будет такой же, как и у других монет – с орлом.
В субботу, 7 июля, сборная России сыграет с Хорватией на стадионе «Фишт» в Сочи. Российские футболисты впервые в истории сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
В декабре ЦБ представил памятные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу - 2018. Всего выпущено шесть видов: четыре серебряные номиналом 3 руб., золотая номиналом 50 руб. и монета из недрагоценного металла номиналом 25 руб.
Как выглядят посвященные ЧМ-2018 памятные монеты
Наталья Шарапова / для Ведомостей
Центробанк представил монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу - 2018. Выпущено шесть видов памятных монет: четыре серебряные номиналом 3 руб., золотая номиналом 50 руб. и монета из недрагоценного металла номиналом 25 руб.
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Наталья Шарапова / для Ведомостей
На оборотной стороне серебряных монет находится стилизованная траектория полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Москвы с собором Василия Блаженного и Спасской башней Кремля - на одной монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I - на другой и Сочи с морским вокзалом - на третьей
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Наталья Шарапова / для Ведомостей
На золотой монете номиналом 50 руб. кубок чемпионата мира по футболу изображен «на фоне фольклорного орнамента», сообщает пресс-служба ЦБ
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Наталья Шарапова / для Ведомостей
Кубок также изображен на одной из серебряных монет
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Наталья Шарапова / для Ведомостей
Тираж каждой серебряной монеты составляет до 24 000 штук
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Наталья Шарапова / для Ведомостей
Тираж золотой монеты - до 12 000 штук
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Наталья Шарапова / для Ведомостей
На оборотной стороне монеты из недрагоценного металла изображен талисман ЧМ по футболу в России - волк Забивака. В обычном исполнении на оборотной стороне находится рельефное изображение талисмана, в специальном исполнении - изображение этого же талисмана в цвете
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Наталья Шарапова / для Ведомостей
Тираж монеты в обычном исполнении — 19,750 млн штук, в специальном исполнении — 250 000 штук
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Президент Сбербанка Герман Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) в Москве дал рекомендации по выбору паролей в интернете. По мнению Грефа, залог безопасности - регулярная смена достаточно длинных паролей и двухфакторная система аутентификации.
«Мои рекомендации: обязательно следить за паролями, регулярно их менять, не лениться, выбирать лучше двухступенчатую систему защиты, минимум шестизначные пароли и ни в коем случае не записывать эти пароли ни в какие электронные устройства. Ни в коем случае не использовать дни рождения своей жены, детей и так далее в качестве паролей, потому что эта информация хакерам абсолютно доступна», - сказал Греф журналистам.
Кибербезопасность остается ключевой проблемой российской экономики. В ходе форума Греф рассказал о хакерской атаке на Тюменский федеральный центр нейрохирургии, отключившей компьютерные системы во время ответственной операции. «Некая группировка разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения. Они не стесняются готовить специальный вирус, который будет поражать учреждения здравоохранения», - сообщил президент Сбербанка.
Выступавший на форуме президент России Владимир Путин оценил потери от кибератак в мире в 2017 г. в $1 трлн. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике в 2018 г. от кибермошенников может составить 1,1 трлн руб., мировой экономике - $1,5 трлн.
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Эмиратский холдинг Tawazun инвестирует в производство автомобилей проекта Aurus, сообщил на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит агентство ТАСС.
«Мы сегодня переходим на новый этап по проекту "Кортеж", он теперь называется Aurus. Мы сегодня будем с вами свидетелями подписания соглашения об инвестициях компании Tawazun в этот проект в части его дальнейшего развития», – сказал он.
В сообщении министерства уточняется, что Арабский фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта «Кортеж» и вложит в него 110 млн евро. Сообщение приводит «РИА Новости». В июне российский президент Владимир Путин после переговоров в Кремле показывал наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну свой лимузин проекта «Кортеж».
Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса люкс, включающее в себя лимузин, седан, внедорожник и минивэн на единой модульной платформе, а также мотоциклы для сопровождения. Машины предназначены для первых лиц государства. Ранее российский президент Владимир Путин одобрил развертывание массового производства всех автомобилей проекта. По его мнению, вся линейка получилась удачной. На инаугурацию 7 мая Путин приехал на лимузине «Кортеж».
Как выглядит новый лимузин президента
Сергей Савостьянов / ТАСС
Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом лимузине проекта «Кортеж». Проект предусматривает создание президентского лимузина и линейки автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц страны. Разработкой автомобилей «Кортеж» занимается ФГУП «НАМИ». Инвестиции бюджета в проект – 12,4 млрд руб. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров обещал, что автомобиль подготовят к инаугурации президента
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Мировые продажи автомобилей Mercedes-Benz в июне упали на 2,6% до 203 783 штук. Об этом говорится в сообщении материнской компании Daimler AG.
Месячные продажи Mercedes-Benz упали впервые с февраля 2013 г., уточняет Financial Times. Компания объясняет это снижение пожаром у американского поставщика, что привело к уменьшению выпуска внедорожников на заводе Mercedes в штате Аламаба.
При этом продажи Mercedes-Benz за полугодие и второй квартал 2018 г. достигли нового рекорда. За шесть месяцев было продано 1,9 млн автомобилей (+3,9%), а с апреля по июнь – 594 528 автомобилей (+1,9%).
Daimler стала первой компанией, которая ухудшила годовой прогноз из-за торговой войны США и Китая. Компания предупредила о возможном снижении продаж в 2018 г. США объявили о пошлинах в 25% на импорт китайских товаров стоимостью, в ответ китайские власти вводят 25%-ные пошлины на импорт автомобилей из США.
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Компания «Алроса» сообщила, что добыла на месторождении в Архангельской области алмаз, который «выглядит точно как футбольный мяч». «Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые», - приводятся в сообщении слова гендиректора «Алросы» Сергея Иванова. Он отметил, что находка может стать хорошим знаком в преддверии матча сборных России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
Компания отмечает, что по размеру камень маленький - 3,5х3,2 мм, его масса - 0,5 карата. «Алроса» также сообщила, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил назвать алмаз в честь капитана и голкипера сборной России Игоря Акинфеева. Губернатор пояснил, что именно благодаря Акинфееву сборная пробилась в четвертьфинал.
«Алроса» - европейский региональный спонсор ЧМ-2018 вместе с Альфа-банком, «Ростелекомом» и «РЖД». Это дает компании права на ассоциацию с брендом в европейском регионе и на продвижение в социальных сетях, сообщается на сайте FIFA. Компания также может представлять свою продукцию в определенных зонах на площадках чемпионата.
В июне «Алроса» запустила в продажу «футбольную» коллекцию бриллиантов. Она состоит из 32 добытых в России бриллиантов, названных в честь стран - участниц чемпионата.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четвертьфинале российская сборная встретится с командой Хорватии. Матч пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи.
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
1/10
Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
2/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
3/10
Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
4/10
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
5/10
Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
6/10
Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
7/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
8/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
9/10
Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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МВД сегодня отменило постановление о возбуждении уголовного дела о наркоторговле в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК в отношении Екатерины Конновой. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата. В настоящее время по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», - сообщила Волк.
Менее чем за час до решения МВД о прекращении дела пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на дело Конновой. «Очевидно, что здесь не должно быть места формальному подходу», - подчеркнул Песков.
Дело Конновой, задержанной на этой неделе по подозрению в незаконной продаже наркотических веществ, вызвало сильный общественный резонанс. Выяснилось, что Коннова - мать-одиночка, воспитывающая шестилетнего ребенка-инвалида, нуждающегося в ежедневном приеме диазепама. Ее изоляция угрожает жизни ребенка. До того как ребенка перевели на бесплатный диазепам в ампулах, Коннова купила его в форме микроклизм. Оставшиеся микроклизмы она решила продать на интернет-форуме, но покупатели оказались оперативниками. Петицию с требованием закрыть дело подписали более 160 000 человек.
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Президент Владимир Путин в курсе реакции общества на проект пенсионной реформы и ее параметры, предложенные правительством. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Как всегда, он получает всю полноту информации по самым разным каналам – это является залогом того, что он обладает объективной информацией. В этом плане никаких сомнений быть не может», – пояснил представитель Кремля.
Ранее Песков неоднократно говорил, что Путин никак не участвует в обсуждении пенсионной реформы, ожидая, пока обозначатся ее окончательные контуры после экспертной проработки. В пятницу он еще раз повторил, что экспертная проработка реформы пока идет лишь «по диагонали: правительство – законодательный орган».
В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст России, который был установлен еще в 1932 г. Предполагается, что повышение будет происходить поэтапно, начиная с 2019 г. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 г., а женщины в 63 года к 2034 г. Сейчас пенсионный возраст у мужчин – 60 лет, а у женщин – 55 лет.
Популярность Путина снизилась после объявления о возможном повышении пенсионного возраста, следует из данных ФОМ: электоральный рейтинг российского президента упал с 62 до 54%. Кроме того, и ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня доверия жителей России к президенту: с 45,4 до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 г.
1 июля в десятках городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Их организовали сторонники Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия» и профсоюзы. Еще один митинг может пройти 18 июля: соответствующую заявку в мэрию Москвы подала Конфедерации труда России.
Как прошли митинги против пенсионной реформы в городах России
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу, 1 июля проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального, профсоюзы, а также КПРФ, ЛДПР, партия «Яблоко» и «Справедливая Россия»
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что после завершения чемпионата мира по футболу в России будет разработан план по использованию построенной инфраструктуры для развития спорта и физкультуры.
«Мы особое внимание будем уделять развитию футбольного наследия. Совсем скоро, после окончания первенства, соберемся со всеми теми, кто у нас занимается организацией физической культуры. Со всеми теми, кто занимался строительством и эксплуатацией спортивных сооружений и инфраструктуры, и составим целый план использования созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры для развития физической культуры в стране», — сказал Путин на встрече с легендами мирового футбола в Кремле.
ЧМ по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 г.
Как выглядели стадионы за месяц до чемпионата мира по футболу
Антон Денисов / РИА Новости
Главный стадион ЧМ-2018 – «Лужники». Здесь пройдет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также финал чемпионата
1/24
Валерий Шарифулин/ТАСС
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 г.: была увеличена вместимость арены с 78 000 до 81 000 зрителей, а число входов на стадион выросло с 13 до 16. Первый матч арена приняла 11 ноября. Стоимость реконструкции составила 26,6 млрд руб.
2/24
АГН Москва
Другой московский стадион – «Спартак» («Открытие арена») – был построен в 2014 г. на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.
3/24
АГН Москва
Вместимость стадиона «Спартак» («Открытие арена») - около 45 000. На стадионе, в частности, пройдет матч 1/8 финала
4/24
Максим Богодвид / РИА Новости
«Самара Арена» – самый проблемный стадион. В начале 2017 г. вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. В октябре прошлого года министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%, тогда же генподрядчика – ПСО «Казань» – едва не оштрафовали за срыв сроков строительства. 27 апреля стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На следующий день арена приняла первый тестовый матч
5/24
Максим Богодвид / РИА Новости
Стоимость самарского стадиона росла несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд, в 2015 г. – в 17,6 млрд. Итоговая стоимость строительства составила 18,9 млрд руб. Стадион в Самаре по площади застройки и высоте едва ли не как «Лужники», но его вместимость при этом вдвое меньше – 45 000 мест против 81 000.
6/24
Стадион Санкт-Петербург
Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г., на нем прошли матчи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей
7/24
Евгений Егоров для Ведомостей
Стадион в Санкт-Петербурге - это единственный в России стадион с раздвижной крышей
8/24
Sergei Karpukhin/REUTERS
На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия. Арена построена на заболоченном участке на острове Октябрьский и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта
9/24
Nikolai Kharchenko / AP
Строительство стадиона в Калининграде обошлось в 17,85 млрд руб., рассказал РБК президент генподрядчика – компании Crocus Group – Арас Агаларов. Вместимость стадиона – 35 000 человек
10/24
Dmitriy Rogulin / AP
«Волгоград арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России. Вместимость стадиона – 45 000 человек
11/24
Dmitriy Rogulin / AP
Арена в Волгограде построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор». Стоимость строительства – 16,367 млрд руб.
12/24
Донат Сорокин / ТАСС
Официальное открытие стадиона «Екатеринбург арена» состоялось 15 апреля. Стадион был построен в 1953 г., после чего неоднократно реставрировался. Последний раз арену реконструировали к ЧМ-2018. Исторический фасад стадиона оставили нетронутым, так как он является объектом архитектурного наследия
13/24
Anton Basanaev / AP
Вместимость арены в Екатеринбурге – 35 000 человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд руб.
14/24
Mikhail Solunin / AP
На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Вместимость арены – 45 000. Стадион официально открыли 6 мая перед третьим тестовым матчем
15/24
Mikhail Solunin / AP
Арена в Нижнем Новгороде построена на бюджетные средства генподрядчиком «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стоимость проекта – 17,018 млрд руб.
16/24
Станислав Красильников/ТАСС
На стадионе «Мордовия арена» состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Вместимость арены – более 45 000 человек. Строительство стадиона началось в 2010 г. и обошлось бюджету в 15,8 млрд руб.
17/24
Julia Chestnova / AP
Первый тестовый матч на арене в Саранске прошел 21 апреля, второй - 4 мая
18/24
AP
Стадион в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию к ЧМ по футболу 17 марта. Арена рассчитана на 45 000 зрителей
19/24
AP
Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии
20/24
Nikolay Alexandrov / AP
Стадион в Казани был построен в рамках подготовки к Универсиаде в 2013 г. – на арене прошли церемонии открытия и закрытия Универсиады. После этого на стадионе было установлено футбольное поле. В 2017 г. «Казань арена» приняла матчи Кубка конфедераций
21/24
Казань Арена
Вместимость стадиона – 45 000 человек, строительство обошлось более чем в 14 млрд руб.
22/24
Martin Meissner / AP
Стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде-2014 в Сочи. К Кубку конфедераций арена была реконструирована
23/24
Artur Lebedev / AP
Стоимость реконструкции составила 4 млрд руб. Вместимость стадиона - 48 000 человек
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Администрация Петроградского района Петербурга получила жалобу на изображение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на подстанции «Ленэнерго» и предписала закрасить граффити. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу районной администрации. Кто направил жалобу, собеседник агентства не уточнил. Он отметил, что «все дальнейшие манипуляции - закрашивать или не закрашивать» - зависят от «Ленэнерго», потому что оно владеет подстанцией.
Пресс-служба «Ленэнерго» сообщила, что компания сейчас пытается договориться с администрацией. «По нашему мнению, изображение не носит экстремистский характер, не угрожает жизни и здоровью горожан», - пояснил представитель предприятия.
Портрет наставника российской сборной нарисовали на подстанции в Петроградском районе уличные художники из команды HoodGraff. На изображении есть цитаты из песни группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас». Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров выложил в Instagram свою фотографию на фоне граффити.
Позднее петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что на сайте города появилось обращение с требованием закрасить изображение.
gorod.gov.spb.ru
Портрет Черчесова появился на подстанции после того, как сборная России одержала победу над сборной Египта со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу 19 июня. После этого сборная России потерпела первое поражение на чемпионате, проиграв команде из Уругвая – самой сильной сборной в группе А. Следующий матч - с Испанией - закончился победой России по итогам серии пенальти. В результате российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата.
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
1/10
Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
2/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
3/10
Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
4/10
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
5/10
Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
6/10
Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
7/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
8/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
9/10
Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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Сокольническую («красную») линию метро планируется продлить в новой Москве еще на одну станцию после «Столбово», заявил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
«Уже принято решение о строительстве новой станции метро — "Новомосковской" — после станции "Столбово" в новой Москве», — сказал Аксенов.
По его словам, перегон между станциями «Столбово» и «Новомосковская» составит около одного километра. «Сейчас станция возводится фактически в чистом поле, это район перспективного комплексного развития, то есть здесь со временем появятся полноценные жилые кварталы», — отметил Аксенов.
Он подчеркнул, что необходимая градостроительная документация для строительства новой станции уже утверждена. При этом о сроках строительства новой станции говорить пока рано.
Ранее Аксенов сообщал, что участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово» планируется достроить до конца этого года.
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Российский президент Владимир Путин предложил на встрече с легендами мирового футбола предсказать возможного победителя чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс». «Вы – эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году», – сказал Путин. По данным агентства, в ответ присутствовавшие на встрече рассмеялись.
Президент также отметил, что чемпионат уже принес много сюрпризов. По мнению Путина, в этом и есть «прелесть спортивной борьбы», где побеждает сильнейшей. Для победы футбольных команд важно несколько факторов, считает президент: подготовка команды и тактика тренерского состава.
Благодаря турниру разрушились многие стереотипы о России, полагает Путин. Многие увидели, что Россия – это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена ко всем, кто приезжает сюда, объяснил он.
Встреча российского президента с легендами футбола проходит в преддверии начала матчей 1/4 финала. На мероприятии с Путиным присутствуют разные известные игроки мирового футбола. Среди них – чемпион Европы 1992 г. в составе сборной Дании Петер Шмейхель, обладатель Кубка Конфедераций 1999 г. в составе сборной Мексики Хорхе Кампос, обладатель Кубка УЕФА 2007 г. среди женщин Александра Скотт и олимпийский чемпион по футболу 1956 г. Никита Симонян.
Сборная России на чемпионате мира по футболу сыграла пока что четыре матча: с Саудовской Аравией (5:0), Египтом (3:1), Уругваем (0:3) и Испанией (1:1). В последнем матче победу сборной России принесла серия послематчевых пенальти. Следующий матч пройдет в субботу – против Хорватии.
Наследный принц Саудовской Аравии, президент FIFA Джанни Инфантино и президент России во время первого матча ЧМ-2018
Путин присутствовал только на одном матче – с Саудовской Аравией, который открывал турнир. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что президент болел за российскую сборную во время матча с Испанией «от всей души, как все россияне», но где в это время был Путин – Песков не сказал. Придет ли президент на матч России и Хорватии, пока неизвестно.