Бизнес

Новости

РФПИ и эмиратская Mubadala подали в ФАС ходатайство о покупке 49% в «Газпромнефть-Восток»

ФАС России получила ходатайство консорциума Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фонда Mubadala из ОАЭ о приобретении 49% в уставном капитале ООО «Газпромнефть-Восток». Об этом антимонопольная служба написала в своем Twitter.

Сделку по продаже Mubadala Petroleum и РФПИ 48,992% в компании «Газпромнефть-Восток» в конце мая одобрил совет директоров «Газпрома», которому принадлежит 95,7% «Газпром нефти». Mubadala Petroleum будет принадлежать 44% в «Газпромнефть-Восток», РФПИ - 4,9992%, у «Газпром нефти» останется 51% компании. Сумма сделки - $302 млн. Это будет первая инвестиция эмиратского инвестфонда в российскую нефтедобычу.

«Газпромнефть-Восток» работает на 12 зрелых месторождениях в Томской и Омской областях. Добыча компании в 2017 г. - 1,64 млн т, запасы - около 40 млн т нефтяного эквивалента.

Сегодня в Казани прошла межправительственная комиссия России и ОАЭ. По ее итогам, в частности, подписано соглашение об СП с фондом DSDF эмиратской компании Tawazun по совместной разработке и производству люксовых автомобилей Aurus (прежнее название – «Кортеж»). DSDF инвестирует в СП до 110 млн евро.