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«Нафтогаз» потребовал от Стокгольмского арбитража пересмотреть тариф на транзит

«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении украинской компании.

«Газпром» занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте», - отмечается в пресс-релизе. «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2013 г. Украинская компания оценила свои требования в $11,58 млрд без учета процентов.

Подписанный «Нафтогазом» и «Газпромом» контракт на транзит дает возможность сторонам требовать пересмотра тарифа, если на рынке произошли существенные изменения, из-за чего тариф перестает соответствовать европейскому уровню, отмечает украинская компания. «В решении от 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа», - напоминает компания.

В середине марта «Нафтогаз» направил «Газпрому» запрос на пересмотр тарифа. Однако компании не достигли договоренностей.

В конце февраля Стокгольм вынес решение по транзитному контракту. Суд постановил, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит украинская компания недополучила $4,63 млрд. По сумме решений «Газпром» оказался обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. При этом суд оставил без изменений условия контракта, обязав «Газпром» оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно до конца 2019 г.

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