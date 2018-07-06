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«Нафтогаз» потребовал от Стокгольмского арбитража пересмотреть тариф на транзит

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«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении украинской компании.

«Газпром» занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте», - отмечается в пресс-релизе. «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2013 г. Украинская компания оценила свои требования в $11,58 млрд без учета процентов.

Подписанный «Нафтогазом» и «Газпромом» контракт на транзит дает возможность сторонам требовать пересмотра тарифа, если на рынке произошли существенные изменения, из-за чего тариф перестает соответствовать европейскому уровню, отмечает украинская компания. «В решении от 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа», - напоминает компания. 

В середине марта «Нафтогаз» направил «Газпрому» запрос на пересмотр тарифа. Однако компании не достигли договоренностей. 

В конце февраля Стокгольм вынес решение по транзитному контракту. Суд постановил, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит украинская компания недополучила $4,63 млрд. По сумме решений «Газпром» оказался обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. При этом суд оставил без изменений условия контракта, обязав «Газпром» оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно до конца 2019 г.

Самые щедрые и самые экономные компании

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Политика
Новости

Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале

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Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан в Махачкале, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По их информации, Ибрагимов задержан в собственном доме в столице республики после проведения у него обысков. Бывший чиновник задержан по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

Ибрагимов руководил региональным минздравом с февраля 2013 г. по апрель 2018 г.

В феврале этого года в Дагестане началась масштабная антикоррупционная операция федеральных силовиков. Были арестованы врио премьера республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования региона Шахабас Шахов. В минувшую среду ФСБ задержала первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева.

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Политика
Новости

Мэй пригрозила уволить Джонсона из-за споров о Brexit

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Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала уволить министра иностранных дел Бориса Джонсона, если он откажется поддерживать одобренную правительством стратегию Brexit, пишет газета The Times.

По данным издания, премьер направила правящей Консервативной партии письмо, в котором ясно дала понять, что министры, не согласные с принятой стратегией, будут отправлены в отставку.

«Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету министров выражать свои индивидуальные взгляды, - цитирует газета Мэй. - Достижение согласия по этому вопросу означается, что коллективная ответственность теперь полностью восстановлена».

Британское правительство 6 июля одобрило план выхода страны из Европейского союза. Он предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС. Такой вариант отвечает интересам входящей в Соединенное королевство Северной Ирландии, которая ведет торговлю с Республикой Ирландия.

Формальный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 г., после чего до конца 2020 г. продлится переходный период.

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

Политика
Новости

Предстоящая встреча Путина и Трампа обеспокоила НАТО

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Страны НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на предстоящем саммите могут достичь договоренностей, которые не согласуются с интересами Североатлантического альянса. Об этом рассказал координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер, передает Reuters.

«В альянсе есть большие опасения относительно того, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин», - сказал Байер. Он отметил, что страны НАТО не участвовали в планировании будущей встречи двух президентов.

Аналогичное беспокойство у НАТО вызвали переговоры Трампа и с лидером КНДР Ким Чен Ыном, указал Байер. Руководитель Северной Кореи пообещал прекратить обогащение урана, но в действительности неизвестно, предпримет ли КНДР такие шаги, заключил Байер. «Только Трамп объявил этот саммит успешным», - подчеркнул Байер.

На следующей неделе Трамп отправится в Европу на саммит НАТО в Брюсселе, а также посетит Великобританию. Встреча американского и российского лидеров запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Стиль жизни
Новости

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в матче чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Игра состоялась на казанском стадионе «Казань-арена».

Теперь в полуфинале Бельгия сыграет с Францией. Матч состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. 

Ранее Елисейский дворец подтвердил информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Петербург на матч полуфинала поддержать французскую сборную. Команда Франции вышла в полуфинал, победив сборную Уругвая в 1/4 финала со счетом 2:0.

Сочи затопило накануне матча Россия – Хорватия

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Бизнес
Новости

ЕС планирует ввести пошлины на товары США на 18 млрд евро

Ведомости
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ЕС собирается ввести пошлины на десятки популярных товаров производства США, в том числе на кетчуп, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Еврокомиссия готовит перечень, в который будут включены товары на 18 млрд евро. ЕС введет пошлины в качестве зеркального ответа на действия США - в частности, если Вашингтон «обложит европейские автомобили карательными налогами», то есть 20%-ной пошлиной, уточняет издание.

Помимо кетчупа в список ЕС будут включены мороженая рыба, изюм, сумки и лейкопластырь. В Брюсселе считают, что новые пошлины США могут нанести удар по европейской продукции стоимостью 58 млрд евро.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что США введут пошлины на автомобили, поставляемые из стран ЕС, если Еврокомиссия (ЕК) не снимет торговые барьеры с американских автоконцернов. В ответ ЕК уведомила США, что в случае повышения пошлин на импорт автомобилей из ЕС примет зеркальные меры в отношении товаров США на $300 млрд.

В последние месяцы торговые отношения между США и ЕС обострились. В конце июня ЕС ввели 25% пошлины на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. Такое решение союз принял в ответ на введение Вашингтоном с 1 июня пошлин на импорт европейской стали и алюминия.

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Бизнес
Новости

Петербургский туроператор «Аврора БГ» приостановил деятельность

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Туроператор из Санкт-Петербурга «Аврора БГ» приостановил деятельность. Об этом говорится в сообщении компании. «Начиная с 06.07.2018 г. наша компания прекращает продажу туристических услуг», - уточняется в пресс-релизе.

Компания обещала выполнить в полном объеме все обязательства, которые взяла на себя по договорам о реализации туристического продукта (проживание, авиабилеты, трансфер, медстраховка) по всем туристам, которые сейчас находятся на отдыхе в Болгарии и Черногории.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что представители компании пообещали в плановом режиме вывести всех клиентов, находящихся за границей, по истечении срока туров. Обратные билеты у всех туристов оплачены. «В настоящее время восемь «пакетных» туристов отдыхают в Болгарии, 24 человека – в Черногории и около 40 детей находятся на отдыхе в Болгарии», — отметили в АТОР.

По предварительным данным, из-за приостановки деятельности «Авроры БГ» на отдых по пакетным турам не смогут отправиться 182 человека: 122 человека в Болгарию и 60 человек в Черногорию, добавили в АТОР.

В конце июня «Аврора БГ» отменила чартерные программы в Болгарию и Черногорию. За неделю до этого о приостановке деятельности объявил туроператор «Матрешка тур». «Аврора БГ» до апреля 2018 г. принадлежала тем же владельцам, что и «Матрешка тур», отмечает «Интерфакс». «Аврора БГ» была продана владельцами для того, чтобы выплатить клиентам «Матрешки тур» компенсации за отмененные туры. Источник «Интерфакса» рассказал, что фактически владелец компании при продаже не менялся, как и штат сотрудников.

Ответственность «Авроры БГ» перед туристами застрахована на 10 млн руб. в страховой компании «Якорь». Договор действителен до 13 июля этого года. У туроператора также заключен договор на 10 млн руб. с «ИНКОР страхованием».

Лучшие отели России по версии World Travel Awards

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Политика
Новости

Макрон приедет в Петербург на матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон 10 июля приедет в Санкт-Петербург на матч полуфинала чемпионата мира по футболу, передает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Одной из команд будет французская сборная. Команда Франции вышла в полуфинал, победив сборную Уругвая в 1/4 финала со счетом 2:0.

Соперником сборной Франции станет победитель матча Бельгия - Бразилия.

Макрон во время визита в Санкт-Петербург 25 мая говорил журналистам, что планирует вернуться в Россию и присутствовать на матче французской сборной, «если она успешно пройдет через четвертьфинальные матчи». 20 июня президент Франции заявил, что французская сборная имеет отличный потенциал и может выиграть чемпионат мира.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

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Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил об аресте племянника бывшего главы Дагестана Абдулатипова

Ведомости
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Суд в Махачкале арестовал племянника экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипова, возглавляющего ГКУ «Автохозяйство», и бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 285 УКР), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Алиева и Абдулатипова», - уточнил источник.

В среду, 4 июля, в доме и кабинете Алиева сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Бывшего вице-премьера после следственных действий задержали. Врио главы Дагестана Владимир Васильев в тот же день принял решение об увольнении Алиева.

Абдулатипов был главой Дагестана с сентября 2013 г. Осенью прошлого года президент Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Абдулатипова могут допросить в качестве свидетеля по делу о хищениях в республике. Он был во главе Дагестана в тот период, когда, по информации следствия, были совершены экономические преступления. Фигурантами по уголовному делу проходят врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Их обвиняют в хищении денег, выделенных из бюджета республики на реализацию социальных программ.

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Технологии
Новости

«Радио Свобода» единственное отчиталось как СМИ – иностранный агент

Ведомости
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Медиакомпания «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» исполнила требование Минюста о предоставлении финансовой информации в качестве СМИ-иноагента, передает «Интерфакс».

Компания исполнила обязанность после составления Минюстом протокола за непредоставление обязательной отчетности, пояснили в Минюсте.

Как отметило ведомство, ни одно из СМИ, признанных в России иноагентами, кроме «Радио Свобода», не предоставило Минюсту финансовую отчетность. Министерство пообещало к этим СМИ применить меры реагирования.

Ранее мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 руб. за непредоставление финансовой отчетности в качестве СМИ-иноагента. Компанию признали виновной в нарушении ст. 19.7.5-2 КоАП, говорила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Радиостанция объяснила, что не смогла подать документы в срок, так как Минюст, несмотря на неоднократные запросы, не разъяснил порядок заполнения документов. При этом сам порядок отчетности для СМИ-иноагентов вступил в силу после истечения установленного законом срока подачи документов.

За что записывают в иностранные агенты

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Авто
Новости

Житель Пензы взыскал с «АвтоВАЗа» тройную стоимость автомобиля

Ведомости
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Пензенский областной суд подтвердил решение районного суда о взыскании с «АвтоВАЗа» в пользу местного жителя более 900 000 руб. за автомобиль «Лада-Гранта», который проржавел в период гарантийного срока, передает «РИА «Новости» со ссылкой на Октябрьский районный суд Пензы.

По материалам дела, истец в местном автосалоне в 2014 г. приобрел новую «Ладу-Гранту». Гарантийный срок на автомобиль был 36 месяцев или 100 000 км пробега. В июле 2016 г. на пороге машины начала отслаиваться краска. Официальный дилер признал дефект гарантийным и выполнил ремонт. Однако в апреле 2017 г. в том же месте снова отпала краска и проявилась ржавчина. После владелец машины потребовал от «АвтоВАЗа» вернуть ему деньги. Получив отказ, пензенец обратился в суд.

Районный суд, исследовав материалы дела и результаты экспертиз, удовлетворил иск. В пользу владельца машины суд взыскал 927 600 руб. Во время судебного процесса выяснилось, что в автомобиле истца имеется дефект лакокрасочного покрытия. Проблемы с краской неоднократно появлялись в период гарантии и являются существенными, признал суд.

Не согласившись с решением районного суда, «АвтоВАЗ» подал апелляцию. Однако суд оставил ее без удовлетворения, а решение – без изменения. 

В суде представитель ответчика заявил, что владелец машины пропустил срок для замены товара, а недостаток является якобы несущественным. Представитель «АвтоВАЗа» назвал автовладельца недобросовестным, так как тот обратился с претензиями незадолго до истечения гарантийного срока без приложения необходимых документов.

«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross

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Политика
Новости

В России возбудили новое дело против обвиняемого в отмывании $4 млрд

Ведомости
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Россия направила Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника для привлечения его к уголовной ответственности по новому уголовному делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.6 УК), передает «РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру. Изначально в России против Винника было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере.

Винник весной этого года через своего представителя обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. «По результатам проверки названных заявлений 21 мая было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере», — напоминает Генпрокуратура.

Надзорное ведомство 1 июня в отношении россиянина вынесло постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого. Суд заочно санкционировал его арест.

Экстрадиции Винника также добиваются США и Франция. Сейчас он находится в афинской тюрьме. В июле 2017 г. его арестовали по запросу минюста США в связи с обвинением в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

В свою очередь Франция в конце июня потребовала от Греции выдать Винника по обвинению в отмывании денег. «Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил адвокат обвиняемого. По его словам, Винник будет находиться в Греции, пока будет рассматриваться запрос Франции. «После этого французский запрос вступит в конфликт с американским и российским. Процедура будет длительной. Скорее всего, будут также первая инстанция и верховный суд», – объяснял адвокат. По его словам, другие страны также могут предъявить обвинения Виннику.

Кто разбогател на криптовалюте

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Технологии
Новости

HTC зафиксировал самый большой спад продаж смартфонов за последние два года

Ведомости
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Тайваньский производитель смартфонов HTC зафиксировал самый большой спад продаж за последние два года, пишет Reuters. В июне продажи компании упали почти на 68% до $2,2 млрд. Производитель смартфонов продолжает терять клиентов на фоне растущей конкуренции со стороны Apple, Samsung и Xiaomi. Год назад продажи HTC в июне оценивались в $6,9 млрд.

Эксперты Reuters считают, что объем производства HTC в этом году будет на уровне менее 2 млн единиц устройств.

На прошлой неделе HTC заявил, что планирует сократить почти 25% сотрудников компании - около 1500 рабочих. Речь идет о сокращении сотрудников, занятых на производстве в Тайване.

Акции HTC с начала года упали в цене на 30%.

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