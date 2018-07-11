Суд оставил фондам «Сафмара» возможность предъявить к выкупу пакет в ОВК
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск гендиректора и акционера ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) Романа Савушкина о признании незаконными решений собрания акционеров компании, передал «Интерфакс». Речь идет о возможности предъявить к выкупу пакет в 10,42% акций компании, находящийся у НПФ группы «Сафмар».
Савушкин заявил, что намерен обжаловать решение суда.
Внеочередное собрание акционеров состоялось 19 марта, но совет директоров ОВК 7 мая не стал утверждать отчет о выкупе акций, а 8 мая Савушкин подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании собрания недействительным. Компания указала, что на собрании решался вопрос об одобрении поручительства «дочки» ОВК перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на покупку вагонов, но он находится в компетенции гендиректора. Это и дало миноритариям право предъявить акции к выкупу. Савушкин пытается оспорить результаты собрания, не допустить «серьезных убытков» обществу и обеспечить «непрерывность деятельности» ОВК.
Фонды «Сафмара» предъявили к выкупу весь свой пакет на 9,3 млрд руб., но эти требования удовлетворены не были. УК фондов также подали свой иск в Арбитражный суд, требуя обязать ОВК к выкупу акций на указанную сумму. ОВК считает требования фондов по выкупу акций необоснованными, поскольку ей нужны деньги для инвестиций и погашения долга.