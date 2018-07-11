Госдума одобрила обязательную маркировку сигарет
Госдума сегодня одобрила в окончательном, третьем чтении законопроект об обязательной маркировке табачных изделий, в том числе сигарет, с 1 марта 2019 г., сообщил «Интерфакс». Система призвана бороться с незаконным перетоком сигарет в Россию из Евразийского экономического союза, улучшить налоговое администрирование, а также облегчить определение подлинности продукции.
Согласно законопроекту, учет производства табачных изделий, их перемещение через таможенную границу ЕврАзЭс или через границу России, оптовая и розничная торговля, отслеживание оборота происходят на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем, созданных для идентификации маркировки товаров.
В конце апреля правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, куда помимо табачной продукции вошли духи, шины, кожаная одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь и фотоаппаратура.
В России уже действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. С 15 января по 31 декабря 2018 г. проводится эксперимент по маркировке сигарет.
С 2024 г. в России должна заработать единая система маркировки товаров. Оператором системы может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ принадлежит структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.