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Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России корпорации ракетного двигателестроения. Об этом он сообщил в Twitter после посещения НПО «Энергомаш», под эгидой которого он и предлагает создавать новую корпорацию. Приступить к созданию новой структуры, по словам Рогозина, надо «немедленно».

НПО «Энергомаш» - головное предприятие интегрированной структуры, объединившей российские предприятия ракетного двигателестроения, сообщается на сайте «Энергомаша». В состав этой структуры включены ПАО «Протон-ПМ» (изготовитель двигателей РД-275М для ракеты-носителя «Протон-М») и АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (разработчик и изготовитель двигателей для верхних ступеней ракет «Союз» и «Ангара»).

При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения pic.twitter.com/SDXv14xydt — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 июля 2018 г.

Создать холдинг, объединяющий производителей двигателей для ракет, Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в «Роскосмос») предлагала еще в 2015 г. Предложение одобрили наблюдательный совет ОРКК в октябре 2016 г. и правление «Роскосмоса» в феврале 2017 г.

«Мы предполагаем, что до конца 2018 г. будет завершено юридическое оформление интегрированной структуры ракетного двигателестроения во главе с НПО «Энергомаш», - говорил в интервью ТАСС глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

По его словам, утвержденная программа стратегических преобразований предприятий ракетного двигателестроения предусматривает создание интегрированной структуры, которая объединит ведущие двигателестроительные предприятия России. Головным предприятием станет НПО «Энергомаш».

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин занял пост гендиректора «Роскосмоса» в конце мая. До него на этом месте с 2015 г. работал Игорь Комаров.

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