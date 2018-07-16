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«Коммерсантъ» узнал о плане правительства по поддержке UC Rusal

План развития алюминиевой промышленности России был утвержден на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 27 июня. Это «Коммерсанту» подтвердил представитель вице-премьера. Программа, стимулирующая внутренний спрос на алюминий, нужна прежде всего пострадавшей от санкций UC Rusal Олега Дерипаски, которая экспортирует 80% своей продукции.

В «дорожной карте» по поддержке отрасли, на которую ссылается издание, содержится 22 мероприятия в области госзакупок, тарифного и таможенного регулирования, а также расширения сфер применения алюминия. На совещании рассматривались еще 10 предложений, которые будут обсуждаться до октября. 9 июля министр промышленности и торговли заявлял о цели увеличить внутреннее потребление алюминия до 2,5 млн т к 2024 г., на что придется потратить 140 млрд руб. Ранее эти же ориентиры озвучивал Дерипаска.

Предложения по повышению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО предлагается внести в правительство к 15 октября. В ЕАЭС они сейчас составляют 5-15%. К 15 августа ожидаются проекты директив для госкомпаний по внесению в их профильные документы дополнений о закупках «продукции с использованием алюминия у российских предприятий». К 1 сентября должны появиться проекты изменений в ФЗ-44 и ФЗ-223, которые предусматривают использование российских алюминиевых полуфабрикатов в закупаемом импортном транспорте и оборудовании по офсетным соглашениям. К этому же времени предполагается подготовить проекты о запрете или ограничении доступа отдельной импортной алюминиевой продукции к государственным и муниципальным закупкам, за исключением товаров из ЕАЭС.

«Дорожная карта» предполагает закрепление требований по изготовлению или использованию машиностроителями «компонентов из российских алюминиевых сплавов» для получения субсидий. Меры по достижению к концу 2019 г. 90% локализации таких комплектующих будут обсуждаться до октября. Для производителей сельхозтехники, использующих российский алюминий, проект об условиях субсидий будет прописан к 15 августа. Ожидается введение прямого запрета, в частности, на импорт колес, укомплектованных шиной (ТНВЭД 8708 70).

Также предполагается повысить ставки экологического сбора на пластиковую упаковку «с целью стимулирования использования возобновляемых материалов». До 1 сентября в правительство должны быть представлены предложения по регулированию производства алюминиевой и пластиковой упаковки для алкоголя «с учетом зарубежного опыта».

Также ожидается утверждение новых правил по проектированию и применению алюминия в электроснабжении зданий и строительстве мостов и расширение использования металла в авиации.