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Франция решила закрыть торговое представительство в России

Французские власти решили закрыть бюро посольства Франции, обеспечивающее деятельность представительства по торговле и инвестициям между двумя странами Business France (французская госкомпания). Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Москве.

Такое решение принято из-за ухудшения условий работы в России, отметили в дипломатической миссии. «Решение принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства», - поясняется в сообщении. Длительный период переговоров по вопросу статуса бюро Business France в России прекращен.

На протяжении последних месяцев условия работы Business France в России существенно ухудшились, «в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией». Директор представительства, обладающий дипломатическим паспортом, был выдворен с территории России. «Местные условия <...> не позволяют Business France осуществлять задачи госслужбы по поддержке французских предприятий на территории России», - говорится в сообщении.

В свою очередь в российском МИДе заявили о готовности обсуждать статус торгового представительства Франции в России. Российская сторона еще не получала уведомлений о его закрытии, сообщили в ведомстве. «Российская сторона давно предлагает французским властям решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством. Если решение о закрытии торгпредства Франции будет принято, то надо четко понимать — это исключительное желание французской стороны. Мы — за развитие торговых связей», — заявили в российском ведомстве.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что торгпредство посольства Франции в России с 17 июля прекратит работу в связи «с лишением его российским МИД дипломатического статуса».