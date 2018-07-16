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ЕС временно ввел ограничения на поставки птицы из России

ЕС ввел временный запрет на поставки мяса птицы и мясной продукции из птицы российского производства. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Запрет введен из-за возникновения на территории нескольких областей России очагов высокопатогенного гриппа птиц. Решение об ограничении поставок было принято директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии. Запрет распространяется на продукцию всех российских предприятий, занимающихся производством мяса птицы и полуфабрикатов из него, отмечается в документе.

В конце июня власти Казахстана ввели запрет на поставки продукции более чем с 30 российских предприятий из-за птичьего гриппа. Под запрет попали живые птицы, яйца, пух и перья, мясо птиц, а также корма для птиц.