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«Коммерсантъ» узнал о готовящемся импортозамещении в поставках газовых турбин

Минпромторг подготовил «дорожную карту» по разработке российских газовых турбин большой мощности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на черновик документа. Из него следует, что иностранцы будут максимально отстранены от программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2030 г. Сейчас программа проходит согласование в правительстве. В рамках документа машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%.

Сейчас в России есть только одно СП по производству газовых турбин большой мощности - Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Минпромторг настаивает на поэтапном выпуске на рынок российской линейки мощных турбин. В IV квартале 2019 г. — на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 гг. — на 170 и 65 МВт. Технологии для сервиса предполагается создать к конце 2019 г. Серийное производство турбин планируется запустить к IVкварталу 2027 г. В «дорожной карте» есть пункт о предоставлении бюджетных субсидий на компенсацию части затрат на производство.

Факт совещания по «дорожной карте» изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Документ предписано доработать. Из протокола совещания у замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», «Силовых машин» и Минэнерго замечаний к документу не было.

Также министерство предлагает освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов при срыве сроков ввода в эксплуатацию или при поломках, утверждают собеседники.