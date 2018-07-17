Бизнес

Новости

В Казани после ювелирной выставки украли бриллианты на 100 млн рублей

У жителя Якутска, представителя компании «Сэвен даймондс», похитили мешок с бриллиантами на 100 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пресс-служба «Сэвен даймондс» подтвердила РБК факт кражи товара.

Представитель выставочного комплекса «Казанская ярмарка» рассказал ТАСС, что бриллианты были похищены у участника выставки «Ювелир. Экспо. Казань» в Татарстане. «Кража произошла уже после закрытия выставки, в последний день. Благодаря тому что наша служба безопасности предоставила в Следственный комитет фото- и видеоматериалы соответствующие, было установлено, кто совершил кражу», - отметил собеседник агентства.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, потерпевший обратился с заявлением в полицию 15 июля. Он рассказал, что кража была совершена во время погрузки вещей. «В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража), устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщил источник издания. Вес украденного, по данным потерпевшего, составляет 1,5-2 кг, размеры — 15 на 20 см.

Компания в беседе с РБК отметила, что товар в этот момент был у компании — перевозчика ценностей «Бринкс». «По окончании ювелирной выставки в Казани ювелирная компания «Сэвен даймондс» передала товар ООО «Бринкс». Ответственность перешла к ним, хищение было у них», — подчеркнул собеседник издания. «Бринкс» от комментариев отказалась.

Самые доходные предметы роскоши – 2018