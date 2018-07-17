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Суд Лондона отклонил апелляцию Украины по иску «Татнефти» о взыскании $112 млн

Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по иску «Татнефти» о взыскании $112 млн руб. и процентов по делу «Укртатнафты», передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. Суд вынес соответствующее решение 13 июля.

В «Татнефти» заявили, что Украина имеет право на повторную апелляцию. Теперь представители украинской стороны собираются обжаловать решение суда в сентябре.

Помимо этого суд принял решение о возмещении Украиной «Татнефти» судебных издержек. В общей сложности Украине придется выплатить в пользу российской компании $146 млн (с учетом ранее присужденных $112 млн и процентов).

В 2014 г. Международный коммерческий арбитраж обязал Украину выплатить «Татнефти» $112 млн плюс проценты из-за потери российской компанией активов на территории страны. В 1994 г. на территории Украины для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод была учреждена компания «Укртатнафта». 55,7% акций предприятия принадлежали Татарстану и «Татнефти», оставшаяся доля – «Нафтогазу» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.

В 2007 г. Татарстан и «Татнефть» потеряли контроль над «Укртатнафтой». Через два года по решениям украинских судов их доля сократилась до нуля. Контроль над предприятием полностью перешел к структурам, близким к группе «Приват».