Бизнес

Новости

СМИ узнали о возможном изменении статуса торгпредства Франции в России

Агентство по развитию экономической деятельности французских предприятий Business France может провести тендер на представление своих интересов в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на французский дипломатический источник. 16 июля посольство Франции в России сообщило о закрытии своего представительства по торговле и инвестициям, обеспечивающего деятельность Business France в России.

«Условия тендера пока не озвучены, но можно ожидать, что принять участие в конкурсе смогут известные во Франции структуры, например, Франко-российская торгово-промышленная палата и MEF (Дом французского предпринимательства)»,— рассказал собеседник издания. Из его слов следовало, что российское представительство Business France может возобновить свою работу в измененном статусе – вне посольства Франции.

В сообщении французского посольства отмечалось, что закрыть торгпредство пришлось в связи с «уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства». Также в посольстве указывали на ухудшение положения торговой миссии в России в последние месяцы – защищенный венской конвенцией банковский счет был арестован, а директор службы выдворен из России.

Близкий к посольству Франции собеседник пояснил изданию, что «с точки зрения российского законодательства деятельность Business France не была законной». Эта служба взимала с компаний плату за посреднические или логистические услуги, тогда как посольство не имеет право вести коммерческую деятельность. Речь идет о противоречиях в российском и французском законодательстве: постановлении 2014–1571Минэкономики Франции от 22 декабря 2014 г. и российском ФЗ-164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Французский нормативный акт приписывал зарубежные представительства Business France к посольствам Франции, российский закон допускал учреждение торгпредств иностранных государств в России «на основании международных договоров», чего в случае с Business France сделано не было. Чтобы урегулировать ситуацию, Россия предлагала Франции создать юрлицо, которое представляло бы французское агентство, но не было бы связано с посольством.