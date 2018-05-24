Политика / Международные отношения Эммануэль и Брижит Макрон прилетели в Петербург к Владимиру Путину Президент Франции и его супруга впервые в России с официальным визитом 24 мая 19:56 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС 1/10 Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС 2/10 Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС 3/10 Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС 4/10 Пресс-служба президента России 5/10 Пресс-служба президента России 6/10 Dmitri Lovetsky / Pool / AP 7/10 Kirill Kudryavtsev / Pool / AP 8/10 Dmitri Lovetsky / AP 9/10 Grigory Dukor / REUTERS 10/10 Самые популярные галереи Фото Эммануэль и Брижит Макрон прилетели в Петербург к Владимиру Путину Президент Франции и его супруга впервые в России с официальным визитом Эмоции первого дня Петербургского форума Переживания участников в объективе фотографов Ракета, которая могла сбить рейс MH17 Международное следствие установило, что ЗРК «Бук» прибыл в Донбасс из России 10 самых дорогих мировых брендов – 2018 В рейтинге Forbes только три из 10 компаний – не технологические Девушки, цветы и роботы. Как выглядят главные стенды Петербургского форума – 2018 На стенде «Уралхима» и «Уралкалия» можно сделать селфи на фоне роз, а на стенде «Мегафона» – сыграть в футбол Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры Как идет реставрация Дома Наркомфина Инвестор закончил первый этап реставрации, очистив конструкции здания от многолетних надстроек и вернув им первоначальный вид