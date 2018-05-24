Политика / Международные отношения

Эммануэль и Брижит Макрон прилетели в Петербург к Владимиру Путину

Президент Франции и его супруга впервые в России с официальным визитом
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