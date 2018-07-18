Бизнес

Новости

Французский коммунальный оператор Veolia купит долю в «Росводоканале»

Французская транснациональная компания Veolia Environnement купит часть активов одного из крупнейших частных российских операторов централизованного водоснабжения и водоотведения «Росводоканал». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.

«Veolia Environnement выступает стратегическим инвестором в одном из крупнейших частных коммунальных операторов, покупая долю бизнеса при поддержке российско-французской рабочей группы», — пояснил Чибис. По его словам, стороны уже подписали соглашение о намерениях.

Чибис добавил, что французская сторона намерена выкупить долю в «Росводоканале», чтобы в будущем развивать через российскую компанию «все свои инновации и технологии». По мнению чиновника, сделка свидетельствует о том, что коммунальный сектор стал мостиком в международном сотрудничестве двух стран.

Veolia Environnement занимается поставками и очисткой воды, коммунальными услугами, энергетикой и транспортными услугами. Ее активы составляют более $63 млрд, а основные интересы сконцентрированы в Европе, Азии и США.

«Росводоканал» — крупный в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением предприятия работают семь региональных водоканалов: в Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. О том, что владелец оператора - «Альфа-Групп» Михаила Фридмана - рассматривает возможность продажи «Росводоканала», в мае со ссылкой на источники писал РБК. Группа владеет компанией 15 лет.