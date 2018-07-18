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Чемезов попросил Путина ввести единые правила ремонта вагонных тележек

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента Владимира Путина поддержать унификацию правил ремонта тележек для грузовых вагонов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Опрошенные газетой владельцы вагонов считают, что речь идет о желании входящего в «Ростех» Уралвагонзавода (УВЗ) увеличить влияние на рынке ремонта.

По данным издания, Чемезов предложил президенту поручить Минтрансу и РЖД совместно с Объединением вагоностроителей (ОВС) внедрить разработанную УВЗ документацию по эксплуатации и ремонту всех вагонов на тележке модели 18-100 и ее аналогов, эксплуатируемых в России.

Руководитель «Ростеха» связывает свою просьбу к президенту с рисками для безопасности перевозок. По словам Чемезова, за последние 10 лет владельцы вагонов все чаще меняют конструкции тележек без согласования с разработчиком, что приводит к нарушению безопасности движения. Путин в свою очередь поручил правительству рассмотреть и поддержать запрос Чемезова.

УВЗ подготовил единую ремонтно-конструкторскую документацию для 18-100 УВЗ в декабре 2017 г. Заказчиком проекта выступило ОВС. Чиновник, знакомый с позицией Минтранса, рассказал «Коммерсанту», что министерство не поддерживает новую документацию, задним числом существенно меняющую условия ремонта купленных вагонов. Собственники вагонов и вагоностроители, по данным издания, опасаются также масштабных убытков и ограничения конкуренции в ремонтах. Издание указывает, что речь может идти о нескольких миллиардах рублей.

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