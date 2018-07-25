Новости
Бизнес
Новости

АФК «Система» заплатит $1 млн за создание технологии поиска потерявшихся людей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

АФК «Система» объявила конкурс на разработку технологии поиска потерявшихся людей с призовым фондом $1 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на благотворительный фонд «Система», выступающий оператором социальных инвестиций АФК.

Экспертами в проекте выступят представители поисково-спасательных организаций, среди них «Лиза Алерт» и «Ангел», лаборатории робототехники Сбербанка, Segezha Group (входит в АФК «Система»). Объявить результаты конкурса компания планирует в ноябре 2019 г. Часть призового фонда составит грантовое финансирование на доработку прототипа, другая часть — вознаграждение финалистам, пишет издание.

Компания рассчитывает увидеть технологическое решение, способное найти потерявшегося человека без источника связи и сделать это максимум за 10 часов в любое время суток и при любой погоде, отмечает издание со ссылкой на президента благотворительного фонда «Системы» Анну Янчевскую.

Экспертный совет будет обращать на скорость поиска, портативность, возможность долгой автономной работы без подзарядки и вмешательства человека, работу без выхода в интернет, указывает РБК. В основу разработок могут лечь технологии связи и ретрансляции, датчики инфракрасного спектра, системы управления и навигации, искусственный интеллект и другие.

Чем может похвастаться российский венчур

Бизнес
Новости

«Новатэк» запланировал увеличение дивидендов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Новатэк» готов пересмотреть дивидендную политику и в ближайшие полтора года может принять решение об увеличении выплат акционерам, сообщил предправления газовой компании Леонид Михельсон в интервью газете «Коммерсантъ».

Вхождение партнеров «Новатэка» в проект по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» практически закроет все потребности компании в финансировании этого предприятия, отметил Михельсон. А с 2019 г. компания получит денежный поток от проекта «Ямал СПГ», добавил он.

«Поэтому вполне вероятно, что мы будем готовы пересмотреть в сторону увеличения нашу дивидендную политику, – отметил Михельсон. – Думаю, если не в 2019 г., то в 2020 г. мы сможем еще увеличить размер выплат, это произойдет в ближайшие полтора года». Он затруднился уточнить, насколько могут быть увеличены дивиденды. Это серьезный вопрос, который требует анализа финансовых потребностей инвестиционных планов и прогнозов макроэкономических параметров, объяснил Михельсон.

Сейчас «Новатэк» направляет на дивиденды 30% прибыли по МСФО, ранее компания отдавала акционерам 25% чистой консолидированной прибыли.

Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Михельсон раскритиковал идею запрета судов иностранной сборки на Севморпути

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совладелец и предправления «Новатэка» Леонид Михельсон раскритиковал идею запретить использование судов иностранной сборки на Северном морском пути (СМП). Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту». «Это просто вредная идея по существу», - заявил он, комментируя вопрос об обсуждающихся поправках к Кодексу о торговом мореплавании.

Запрет на использование судов иностранной сборки сделает «практически невозможным» выполнение поручения президента России Владимира Путина об увеличении грузооборота по Севморпути до 80 млн т в год, указал Михельсон. Он также привел в пример США, где из-за аналогичного запрета каботажных перевозок на судах иностранного производства, покупатели одной из первых танкерных партий с проекта «Ямал СПГ» не могли привезти свой газ из Мексиканского залива в Бостон. Дело в том, что в США не было построено ни одного СПГ-танкера. «Ну давайте мы не будем повторять чужих ошибок. Американцы, кстати, на этом примере осознали неэффективность данного закона и уже разработали необходимые поправки», - уточнил Михельсон.

Вместо запретов совладелец Новатэка предлагает сосредоточиться на поддержке российского судостроения, которая могла бы гарантироваться специальным законом. «Должны быть предоставлены максимальные льготы российскому судостроению, вплоть до прямых инвестиций в развитие», - уверен бизнесмен. Он также указал, что на всех переговорах с «Совкомфлотом» и потенциальными партнерами компания четко декларирует приоритет размещения строительства на российских верфях. «Нужно, чтобы государство помогло судостроению делать рыночные и конкурентные предложения по срокам и стоимости постройки судов», - считает Михельсон.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Расходы Москвы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 г. «оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Болельщики принесли бюджету Москвы дополнительные доходы в 14,8 млрд руб., рассказал Собянин. При этом стоимость реконструкции столичного стадиона «Лужники» составила 26 млрд руб. Таким образом за месяц инвестиции окупились на 50%, подчеркнул он. Никакой транспортной инфраструктуры специально к чемпионату Москва не строила.

За время турнира Москву посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, в том числе 2,3 млн иностранцев, уточнил мэр столицы. Около 3,1 млн болельщиков оставались в Москве с ночевкой. В связи с этим загрузка гостиничного комплекса впервые за много лет превысила 90%.

Ранее Сбербанк сообщал, что за время мундиаля зафиксировал в своих банкоматах и терминалах операции по 899 000 уникальных иностранных банковских карт, выпущенных в 194 странах. С 14 июня по 13 июля иностранцы потратили 39 млрд руб. Больше всего денег в России оставили граждане США — 5,6 млрд руб. и Китая — 4,1 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

С 26 июля «Аэрофлот» увеличит топливный сбор для билетов на внутренних рейсах. Это коснется всех авиакомпаний группы, кроме «Победы», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо перевозчика турагентствам. Из него следует, что для сегмента экономкласса сбор будет увеличен на 200 руб., для «комфорта» – на 400 руб. Это связано со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин.

Получение письма изданию подтвердили в OneTwoTrip и Biletix. Последний заявил, что компенсировать рост сбора за свой счет не собирается, соответственно вырастут цены на билеты.

О поэтапном повышении топливных сборов на 20-40 евро с 28 июля туроператоров предупредила и Qatar Airways. «Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», – уверен собеседник издания.

В «Северном ветре» и Azur Air сообщили, что повышать топливный сбор не намерены. Президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что авиакомпания повысит сбор, если это сделают другие участники рынка.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%. С июня 2017 г. по июнь 2018 г. цены на НПЗ повысились на 45% при росте потребительских цен на 2,4%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Госдепартамент заявил о «стойкой оппозиции» США «Северному потоку-2»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США сохраняют «стойкую оппозицию» по отношению к проекту газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по итогам визита на Украину 22-24 июля помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнка Фэннона.

Помимо «Северного потока -2» США также выступают против «более широких попыток России использовать энергетику для нанесения вреда Украине и подрыва европейской безопасности», отмечается в заявлении Госдепартамента. В Киеве представитель внешнеполитического ведомства США оценил ход реформ в украинской энергетике и встретился, в частности, с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В июне представители Госдепартамента заявляли Reuters о том, что участие европейских компаний в проекте «Северный поток-2» подвергает их риску санкций со стороны США. Тогда представитель минэкономики Германии подчеркивал, что Берлин получил от Вашингтона заверения в том, что газопроводные проекты будут выведены из-под санкций. В июле законопроект о санкциях против «Северного потока-2» внесен в конгресс.

На саммите НАТО в июле президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны, особенно Германию, за «трубопроводные инвестиции» в Россию, от которой страны альянса должны «защищаться». Параллельно он предложил увеличить отчисления на поддержание блока с 3 до 4% ВВП.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Трамп рассказал о плане прекращения торговой войны с ЕС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США и ЕС могли бы одновременно отказаться от барьеров во внешней торговле и оставить в прошлом торговую войну. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере в преддверии визита в Вашингтон председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«США и ЕС с обеих сторон сворачивают все тарифы, барьеры и субсидии! Это, в конечном счете, и будет свободный рынок и честная торговля! Надеюсь, они согласятся. Мы готовы, но они на это не пойдут», - написал Трамп в своем аккаунте.

Одновременно администрация Трампа объявила о намерении использовать программу времен Великой депрессии, чтобы выплатить американским фермерам $12 млрд в качестве компенсации за торговые войны с Китаем и ЕС, сообщает Reuters. Это является четким сигналом, показывающим, что подбирая оружие для участия в торговом конфликте, Трамп остановился на тарифах, отмечает агентстсво.

1 июня США ввели пошлины на импорт европейской стали и алюминия. В конце июня ЕС ответили 25-процентными пошлинами на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. Также Брюссель оставил за собой право ввести дополнительные пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. Тогда же Трамп объявил о готовности ввести 20-процентную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от введенных им торговых барьеров. По оценкам Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд.

Выбор редактора
Авто
Новости

Opel в составе PSA Group получил прибыль впервые за 18 лет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Французская PSA Group в первой половине 2018 г. увеличила чистую прибыль на 18%, до 1,48 млрд евро, сообщила компания. Маржа по операционной прибыли группы составила 7,8% (общая операционная прибыль группы от продолжающейся деятельности - 3,02 млрд евро), в т. ч. подразделение Opel/Vauxhall. приобретенное PSA у General Motors в 2017 г., показало рентабельность 5%. Opel стал прибыльным впервые с 1999 г.

Выручка PSA в январе-июне взлетела на 40,1% до 38,6 млрд евро. В сопоставимых ценах (2015 г.) показатель повысился на 22,9%. Аналитики, опрошенные Inquiry Financial для Reuters, в среднем ждали операционную прибыль группы в размере 2,33 млрд евро, чистую прибыль в 1,364 млрд евро и выручку в 38,49 млрд евро.

Продажи группы за первое полугодие увеличились на 38% - до 2,18 млн автомобилей.

Прибыль Opel/Vauxhall в I полугодии составила 502 млн евро по сравнению с убытком в размере 179 млн евро за последние пять месяцев 2017 г. (PSA включает в отчетность результаты Opel/Vauxhall с августа 2017 г.). В 2016 г. убыток составлял $257 млн. Как написал аналитик JPMorgan Хосе Асуменди, «восстановление Opel - попросту самое быстрое в автомобильной отрасли за долгие годы» (цитата по «Интерфакс»).

Прибыль брендов Peugeot, Citroen и DS выросла на 30%, до 1,9 млрд евро.

Котировки акций компании в ходе торгов в Париже во вторник подскочили на 10%. Капитализация PSA выросла на треть с начала 2018 г., до почти 19 млрд евро.

Выбор редактора
Политика
Новости

США приостановили поставку Турции истребителей F-35 из-за закупки С-400 у России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США приостановили поставку Турции истребителей F-35 из-за закупки этой страной систем ПВО С-400 у России, сообщил Bloomberg. В срок 90 дней Пентагон должен представить доклад о влиянии разрыва сделки на американо-турецкие отношения в контексте закупок российских комплексов и о последствиях выхода Турции из программы F-35 для американских компаний.

Ранее министр обороны США Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35. В общей сложности Турция по контракту на $10 млрд намерена получить от США 100 истребителей F-35. В июне Турция получила два первых истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin.

Принятый сенатом законопроект о бюджете Пентагона уже предусматривает запрет на продажу F-35 Турции в связи с планами турецких властей закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Выбор редактора
Авто
Новости

Ford вложит $4 млрд в разработку беспилотных автомобилей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский автоконцерн Ford выделит на разработку беспилотных автомобилей $4 млрд до 2023 г. и создаст для этой цели отдельное подразделение Ford Autonomous Vehicles. Об этом объявила во вторник сама компания, сообщил ресурс Automotive News.

Подразделение со штаб-квартирой в Детройте возглавит вице-президент Ford по автономным и электрифицированным автомобилям Шериф Маракби, работавший в 2017 г. над автономными автомобилями Uber. $1 млрд Ford вложит в стартап Argo AI со штаб-квартирой в Питсбурге, занимающийся разработкой автономных систем.

Цель программы - разработка к 2021 г. автономного легкого коммерческого грузовика.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России опроверг отказ Израиля от российского предложения по Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МИД России опроверг появившуюся накануне информацию о том, что на встрече делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Иерусалиме премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение России об отводе иранских сил на 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах.

«Такие сообщения не соответствуют действительности. Могу ответственно заявить, что переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника генерального штаба Валерия Герасимова с премьер-министром Биньямином Нетаньяху были предельно конструктивными», - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, «руководство Израиля высоко оценило российские усилия по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии».

«При этом, к сожалению, американцы, с которыми обговаривались детали функционирования указанной зоны деэскалации, не выполнили собственные обещания отделить сирийскую вооруженную оппозицию от боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в России). Это вынудило сирийскую правительственную армию при поддержке российских ВКС осуществить войсковую операцию по ликвидации очага террористической активности в районах, прилегающих к Голанским высотам», - пояснил Кожин.

Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет-перехватчиков по тактическим ракетам «Точка», запущенным сирийскими правительственными ВС по целям на юге Сирии. Кроме того, был сбит боевой самолет ВВС Сирии, вторгшийся в воздушное пространство Израиля в районе Голанских высот. Израильские военные отмечают резкую эскалацию конфликта на юге Сирии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Иванка Трамп объявила о закрытии собственного бренда одежды

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Дочь президента США Иванка Трамп прекратит выпускать собственную линию одежды под брендом Ivanka Trump. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров», – передает газета слова дочери американского президента.

Иванка Трамп отошла от управления собственным брендом после победы отца на президентских выборах, но она сохранила свою долю в компании через трастовый фонд. «После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, вернулись ли я когда-нибудь к бизнесу, но я знаю, что мое внимание в обозримом будущем будет занято работой в Вашингтоне», – заявила Иванка Трамп. Она также отметила, что не знает, вернется ли в розничную индустрию после прекращения работы в Белом доме.

Под брендом Ivanka Trump продается одежда, обувь, сумки и ювелирные изделия. Продажи этого бренда взлетели в 2016 г., когда в США проходили президентские выборы. Однако противники Трампа также призывали бойкотировать бренд Иванки Трамп, отмечает The Wall Street Journal. Некоторые ритейлеры даже переставали продавать одежду дочери Трампа, о чем тот негативно высказывался.

На момент написания материала сайт Ivanka Trump был недоступен. На Amazon платья бренда дочери США продаются от $21 до $263.

Строительство империи Trump

Читать ещё
Preloader more
Фото