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Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, позволяющий регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД, следует из базы данных законопроектов на сайте Госдумы. Проект был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2011 г., прошел первое чтение в 2013 г. и затем пять лет дорабатывался.

Закон коснется тех, кто покупает новые автомобили у официальных дилеров. Теперь подразделение ГИБДД будет заниматься только назначением номера, а сам знак владелец сможет получить напрямую у аккредитованного изготовителя. У дилера, чтобы зарегистрировать автомобиль, должен быть договор с производителем машин или его представителем, а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников», следует из документа. Такие компании получат статус «специализированной организации», а их сотрудники смогут передавать регистрационные данные автомобилей в ГИБДД, изготавливать номера и после одобрения заявок передавать комплект документов вместе с ключами покупателям. Тарифы для изготовителей номерных знаков разработает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Законопроект также позволит использовать электронный паспорт транспортных средств (ПТС) для постановки машины на учет. Кроме того, для сокращения правонарушений запрещается владеть автомобилем лицам моложе 16 лет, так как их невозможно привлечь к административной ответственности. Раньше недобросовестные водители оформляли автомобили на несовершеннолетних граждан, чтобы не платить штрафы.

Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.

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