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Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

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Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, позволяющий регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД, следует из базы данных законопроектов на сайте Госдумы. Проект был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2011 г., прошел первое чтение в 2013 г. и затем пять лет дорабатывался.

Закон коснется тех, кто покупает новые автомобили у официальных дилеров. Теперь подразделение ГИБДД будет заниматься только назначением номера, а сам знак владелец сможет получить напрямую у аккредитованного изготовителя. У дилера, чтобы зарегистрировать автомобиль, должен быть договор с производителем машин или его представителем, а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников», следует из документа. Такие компании получат статус «специализированной организации», а их сотрудники смогут передавать регистрационные данные автомобилей в ГИБДД, изготавливать номера и после одобрения заявок передавать комплект документов вместе с ключами покупателям. Тарифы для изготовителей номерных знаков разработает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Законопроект также позволит использовать электронный паспорт транспортных средств (ПТС) для постановки машины на учет. Кроме того, для сокращения правонарушений запрещается владеть автомобилем лицам моложе 16 лет, так как их невозможно привлечь к административной ответственности. Раньше недобросовестные водители оформляли автомобили на несовершеннолетних граждан, чтобы не платить штрафы.

Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.

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Финансы
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ВСК продаст «Интери» обратно компании «Сафмар финансовые инвестиции»

Ведомости
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Страховая компания «ВСК» продаст СК «Интери» обратно своему миноритарному акционеру - «Сафмар финансовые инвестиции».

Совет директоров ВСК одобрил эту сделку на заседании 24 июля. 

В июне 2017 года ВСК приобрела 100% акций АО «Поместье» (10 000 бумаг номинальной стоимостью 1 рубль) у ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» за 2 млрд рублей и получила контроль над страховой компанией «Интери». В августе Михаил Гуцериев завершил объединение своих небанковских финансовых активов в ПАО «Сафмар финансовые инвестиции»: в компанию вошли 100% акций НПФ «Сафмар», 49% акций страховой компании «ВСК» и 100% акций лизинговой компании «Европлан».

Условия обратной сделки, опубликованные сегодня, аналогичны договору прошлого года с разницей, что АО «Поместье» возвращается назад в собственность «Сафмар финансовые инвестиции», отмечает «Интерфакс».

В середине июля Fitch поместило рейтинги ВСК на пересмотр с «негативным» прогнозом из-за введения Банком России с 10 июля 2018 года нового требования по резервированию на выплаты по договорам неплатежеспособных девелоперов. В заявлении ЦБ отмечается, что компании, страховавшие ответственность застройщика, признанного банкротом, должны формировать резервы на выплаты «в размере страховой суммы по договору».

«В результате ВСК будет вынуждена создать резервы в объеме застрахованной ею ответственности дочерних компаний Urban Group, которая составляла 9,7 млрд рублей на 9 июля текущего года, когда Арбитражный суд Московской области признал их банкротами», - говорилось в пресс-релизе рейтингового агентства.

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Экономика
Новости

Инфляция сохранилась вблизи минимальных значений

Ведомости
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Инфляция за неделю с 17 по 23 июля снизилась до 0%, рост потребительских цен в годовом выражении сохранился на минимальном уровне в 2,2-2,3%, свидетельствуют данные Росстата.

В предыдущую неделю цены выросли на 0,1%, а в две предшествующие – на 0,2%. До этого в течение нескольких месяцев недельная инфляция составляла около 0,1%, кроме периода с 5 по 9 июня, когда рост цен также замедлился до нуля.

За прошедшую неделю сильнее всего подорожало пшено – на 1,8% и куры – на 0,8%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,2%. Плодоовощная продукция в целом стала дешевле на 1,8%, при этом белокочанная капуста – сразу на 8,8%, помидоры – на 6,4%, огурцы – на 5,3%, картофель – на 2,2%.

Розничные цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо – практически не изменились. Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,3-0,5%.

С начала года по 23 июля накопленный рост цен составил 2,5%. В целом за июль цены увеличатся на 0,3-0,4%, а в августе возможна даже дефляция, прогнозировало Минэкономразвития. По итогам года ведомство ожидает инфляцию около 3,1% – рост цен уже в этом году разгонит запланированное с 2019 г. повышение НДС. Центробанк прогнозирует инфляцию на 2018 г. в пределах 3,5-4%.

Технологии
Новости

SpaceX не смогла поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9

Ведомости
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Специализированное судно Mr. Steven компании SpaceX Илона Маска не смогло поймать головной обтекатель запущенной сегодня ракеты Falcon 9, сообщила BBC со ссылкой на представителя компании. По его словам, с судна видели приводнение обтекателя, но не смогли вовремя привести его в точку встречи из-за плохой погоды.

SpaceX еще ни разу не удалось осуществить полностью успешный захват носового обтекателя. Судно Mr. Steven должно поймать половины обтекателя в специальную сеть, не допустив его падения в морскую воду, которая наносит ущерб конструкции. По расчетам компании, запуск полезной нагрузки в повторно использованном обтекателе снизит цену запуска для клиента на 10%, или на $6 млн. С целью контролируемого падения половины обтекателя снабжены устройством маневрирования на сжатом газе и ленточным парашютом.

Сам запуск Falcon 9 прошел успешно: ракета доставила на орбиту 10 коммуникационных спутников созвездия Iridium, подтвердив статус стабильного носителя. Несмотря на «сложные погодные условия», первая ступень успешно совершила мягкую посадку на баржу Just Read the Instructions.

Экономика
Новости

Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать спецкритерии при закупках

Ведомости
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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект поправок в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), которые отменяют права госзаказчиков устанавливать специальные критерии при проведении закупочных процедур в форме запроса предложений, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предлагает исключить из закона норму, по которой заказчик может не руководствоваться общими критериями (цена, технические параметры, требования к поставщикам и пр.) и устанавливать собственные критерии определения победителей при проведении запроса предложений.

«Действующая норма позволяет заказчикам устанавливать уникальные критерии, что часто используется для привлечения к закупке "своих" фирм», - говорил депутат Олег Николаев («Справедливая Россия») при принятии законопроекта в первом чтении в феврале. «Такие требования часто устанавливают при закупках в области здравоохранения, ИТ и других сферах», - объяснял он.

Политика
Новости

Новыми замруководителя МЧС стали помощник Чайки и бывший главный тыловик ведомства

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Статс-секретарем – замруководителя МЧС назначен Алексей Серко, еще одним замминистра стал Николай Гречушкин, сообщает пресс-служба ведомства.

До последнего времени Серко работал старшим помощником генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. До ноября 2011 г. Серко был сначала заместителем, а потом первым заместителем руководителя аппарата Совета Федерации. В МЧС он пришел на место бывшего статс-секретаря Олега Баженова.

Генерал-майор Гречушкин до апреля 2014 г. возглавлял департамент тыла и вооружения МЧС. Теперь в министерстве он заменит замминистра Сергея Кададова.

В сообщении о назначении двух новых замминистра МЧС ссылается на президентский указ от 24 июля 2018 года №450. Однако на момент публикации этот документ отсутствует как на сайте Кремля, так и на официальном портале раскрытия правовой информации.

В мае новым министром по чрезвычайным ситуациям стал замдиректора ФСБ и бывший адъютант президента Владимира Путина Евгений Зиничев. Замруководителя МЧС с 12-летним стажем Александр Чуприян был повышен до первого замминистра. Задачей нового министра будет решение кадровых вопросов, а оперативным управлением МЧС займется именно Чуприян, говорил источник «Ведомостей» в Минобороны.

Сейчас у руководителя МЧС шесть заместителей: один первый замминистра, статс-секретарь – замминистра и четыре заместителя министра.

Новое руководство МЧС начало реформу, писала газета «Коммерсантъ». Чуприян на совещании 25 мая объявил, что с оптимизацией расходов ведомства за счет сокращения сотрудников покончено (по данным газеты, с 2015 г. из МЧС уволили 59 800 человек). Чуприян на совещании заявил, что был «шокирован числом вакансий и некомплектом по штату», и распорядился в кратчайший срок представить предложения по комплектованию подразделений системы МЧС.

Политика
Новости

Руководитель еще одного предприятия «Роскосмоса» покинет свой пост

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Исполняющий обязанности гендиректора космического предприятия НПО «Техномаш» Дмитрий Панов 3 августа уйдет в отставку. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Пост и. о. гендиректора «Техномаша» займет Владимир Власюк.

«Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли», — указывается в пресс-релизе. Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в беседе с «РИА Новости» уточнил, что предложение о назначении на новую должность будет сделано Панову на следующей неделе.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал, что в руководстве космических предприятий России произойдут изменения, которые будут носить «исключительно точечный характер». 25 июля стало известно, что 2 августа свой пост покинет гендиректор химкинского НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

Позже «Роскосмос» сообщил, что проверит всех руководителей предприятий отрасли, после чего проведет аттестацию каждого. Результаты проверок при необходимости будут направляться в компетентные органы. Решение о проверках было принято после того, как один из сотрудников ЦНИИмаша стал фигурантом уголовного дела о госизмене, Лемешевский - фигурантом дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Путин и космос

Технологии
Новости

Twitter начал блокировать аккаунты фальшивых Илонов Масков

Ведомости
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Twitter начал автоматически блокировать неверифицированные аккаунты, владельцы которых меняют отображаемое имя учетной записи на Elon Musk. Причина - спамерская активность с таких аккаунтов: притворяясь основателем Tesla и SpaceX, чат-боты пытаются убедить людей выслать криптовалюту на указанный адрес.

Так, от имени Илона Маска объявлялась раздача 250 токенов эфириума: для того чтобы получить два токена, мошенники просили прислать им 0,2 токена. Настоящий Маск знает об этом мошенничестве и даже отмечал изощренность злоумышленников.

«Продолжая борьбу со спамом и мошеннической активностью на нашем сервисе, мы тестируем новые меры по борьбе с аккаунтами, использующие термины, обычно присущие спамерской активности. Мы постоянно обновляем алгоритмы выявления такой активности», - цитирует The Verge комментарий Twitter.

Заблокированный аккаунт легко разблокировать, указывает ресурс The Next Web, правда, для этого злоумышленнику понадобится ввести реальный номер телефона и преодолеть антиботовый фильтр. Ресурс указывает, что этот скам достаточно примитивен, однако приветствует усилия Twitter по защите наиболее доверчивых пользователей.

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Политика
Новости

Суд отказался арестовать замначальника колонии Ярославля по делу о пытках

Ведомости
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Заволжский райсуд Ярославля дал следствию время на сбор доказательств вины замначальника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Ярославля Ивана Калашникова, самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках осужденного. Об этом сообщила пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова, передает «РИА Новости».

Суд не стал арестовывать Калашникова, но продлил срок его задержания на 72 часа, до 28 июля. «За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными», – сказала Сарбунова.

До этого суд арестовал и отправил в СИЗО до 22 сентября четырех фигурантов дела: замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова, старшего инспектора Максима Яблокова, младшего инспектора Сергея Драчева и заместителя дежурного колонии Игоря Богданова. Яблоков написал явку с повинной и попросил о досудебном соглашении. Драчев и Ефремов также признали свою вину. Всего по делу о пытках заключенного ярославской колонии проходят шесть фигурантов.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. По данным издания, инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.

Бизнес
Новости

Nestle не удалось доказать в суде исключительные права на форму KitKat

Ведомости
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Европейский суд отклонил апелляцию Nestle, которая пыталась оспорить решение предыдущей инстанции и доказать исключительные права на батончик KitKat из четырех палочек. Об этом сообщает Reuters.

KitKat – марка шоколадных батончиков, которые появились в 1935 г. Изначально они выпускались только в форме плоской плитки из четырех палочек, однако сейчас продаются и в других вариантах.

В 2007 г. Cadbury обратилась в ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Компания требовала признать, что у Nestle нет исключительных прав на форму батончика из четырех палочек, писал Reuters. EUIPO встал на сторону Nestle и отклонил заявление, пояснив, что форма KitKat приобрела «отличительный характер» благодаря ее долгому использованию. В 2016 г. Европейский суд аннулировал это решение.

Cadbury выпускает сладости под одноименным брендом, а также Picnic, Wispa и др. Компания принадлежит Mondelez.

Что россияне дарят на праздники

Политика
Новости

«Роскосмос» проверит всех руководителей предприятий космической отрасли

Ведомости
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«Роскосмос» проверит всех руководителей предприятий отрасли, после чего проведет аттестацию каждого. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

«В отношении всех руководителей будет проводиться проверка, и на будущее будет проводиться аттестация. Мы будем уделять больше внимания, будем жестче к этому относиться», — пояснил он. Собеседник агентства добавил, что результаты проверок при необходимости будут направляться в компетентные органы.

Сейчас, по его словам, идет внутреннее расследование в головном научном институте госкорпорации ЦНИИмаш, сотрудник которого стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Проверку Счетной палаты ожидает также РКК «Энергия» - разработчик и производитель «Союзов» и «Прогрессов», а также космического корабля «Федерация».

Об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева стало известно 22 июля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обвиняет его в государственной измене. Тогда же началось расследование в отношении экс-директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского.

Генеральный директор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин поручил оказывать органам следствия, проводящим проверки, максимальное содействие.

Путин и космос

Бизнес
Новости

Роструд назвал размер долга перед голодающими шахтерами в Забайкалье

Ведомости
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Роструд сообщил, что начал проверку в связи с голодовкой работников ООО «Дарасунский рудник» в Забайкальском крае. «По имеющейся информации, задолженность по зарплате перед работниками образовалась за май и июнь на сумму почти 32 млн руб.", – отмечается в сообщении. Сейчас инспекторы Роструда устанавливают причину возникновения такого долга и готовят соответствующие материалы для передачи в правоохранительные органы.

Местное издание «Заб.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкальского края сообщает, что долг собственника компании составляет около 35 млн руб.

Вице-премьер – министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко заявил изданию, что собственник рудника – группа компаний «Урюмкан» – не справляется с обязательствами перед Промсвязьбанком, в котором он кредитовался. В то же время пресс-служба банка заявила, что кредитная организация никогда не финансировала проект «Дарасунский рудник».

Как сообщил изданию один из шахтеров, число объявивших голодовку уже достигло 84 человек. По его словам, на встречу с протестующими приезжали глава Вершино-Дарасунского, представители прокуратуры и директор рудника. Сейчас шахтеры ожидают приезда губернатора Забайкалья Натальи Ждановой.

Ранее стало известно, что рабочие Дарасунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат в течение трех месяцев. Всего 92 сотрудника предприятия отказались работать до тех пор, пока им не выплатят трехмесячный долг по зарплате.

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