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«Коммерсантъ» узнал о планах экс-министра обеспечить доступ частников на шельф

Владелец АО «Корпорация «Энергия»», экс-министр энергетики России Игорь Юсуфов выступил за либерализацию разведочных работ на шельфе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма Юсуфова руководителю Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Экс-чиновник просит предоставить Ямальской шельфовой компании несколько участков в Обской губе для геологического изучения. В их числе – Усть-Обские участки 1, 2, 3, Южно-Парусный 2, Бухаринский 2. В июньском письме Юсуфов отмечает, что эти площади находятся в непосредственной близости от участков корпорации «Энергия», и пишет о синергии и перспективах привлечения значительных инвестиций в Ямало-Ненецкий АО. Так, один из смежных Усть-Обских участков 1, 2, 3 прилегает к единственному крупному активу Юсуфова – Ярудейскому месторождению.

В приложении к письму «Энергии» приводятся оценки расходов на бурение скважин: на Балтике – $20–30 млн, в Карском море – $700 млн. Компания предлагает допустить на шельф частных игроков для поиска технологических партнеров и привлечения финансирования без привязки к «бюджетным ограничениям».

По закону о недрах вести разведку и добычу на шельфе могут только госкомпании. Лицензии на Обской губе есть лишь у частного «Новатэка», получившего их специально под СПГ-проекты. В отношении же транзитных участков, находящихся в пределах 12-мильной зоны российских территориальных вод, полной ясности в законе нет.

До сих пор попытки частников выйти на шельф оказывались безуспешными. В 2016 г. «Лукойл» пытался получить участок «Надежда», полностью находящийся в 12-мильной зоне. Однако госкомпании восприняли эту просьбу как атаку на свое положение. В итоге, как отмечает издание, ФАС сочла, что предложение «Лукойла» противоречит правилам конкуренции.

В 2017 г. Госдума в первом чтении приняла разработанные Минприроды поправки, допускающие частников к геологическим работам с возможностью последующей добычи. Сейчас проект готовится ко второму чтению. В Минприроды уточнили, что вопрос о лицензиях на транзитные участки станет актуальным после принятия поправок.