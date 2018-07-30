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В Минприроды обещали больше не откладывать переход на новую систему работы с отходами

Переход на новую систему работы с отходами начнется с 2019 г., заверил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». «Назад дороги нет, когда-то нужно начинать это делать. Может быть, первый блин будет комом, но с 1 января мы начнем эти блины печь», – предупредил министр. Он подчеркнул, что в планах ведомства – передавать информацию по отстающим регионам в правительство и «инициировать проверки Генпрокуратуры».

До конца 2018 г. в Минприроды ожидают появление онлайн-карты объектов системы управления отходами. С помощью ситуационных центров, веб-камер и космических технологий в ведомстве рассчитывают отслеживать процесс строительства мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов.

Также до конца года в Госдуму может быть внесен проект о формировании федеральной системы управления опасными отходами (I–II класса опасности). Ранее документ был внесен в правительство.

Сумма экологического сбора до 2024 г. должна составить 15 млрд руб., анонсировал Кобылкин.