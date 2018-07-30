Новости
Бизнес
Новости

Ростуризм ожидает сокращения чартеров из России за рубеж на 10–20%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Количество чартерных рейсов из России на зарубежные курорты в августе сократится на 10–20%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на советника по транспорту главы Ростуризма Дмитрия Горина. Ажиотажный спрос на этапе раннего бронирования не повлек за собой всплеска продаж в летний сезон.

«Туроператоры строили оптимистичные планы из-за ажиотажного спроса на турпакеты во время раннего бронирования», – пояснил Горин. Обычно в период ранних бронирований туроператоры продают 35–40% от запланированной летней программы. В этом году показатель увеличился до 50%, рассказал директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин. Реального же роста, по его словам, не произошло. По словам Горина, рост продаж остановился в середине июля, а сейчас они находятся на уровне 2017 г.

Операторы не хотят допускать недозагрузки самолетов и объединяют некоторые рейсы. Из-за переизбытка чартеров «туроператоры вынуждены демпинговать, продавая подчас турпакеты себе в убыток», говорит Толчин. Такая практика может обеспечить рост на турецком и испанском направлениях. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что он может составить около 10%.

Падение платежеспособного спроса привело к перераспределению продаж на этапе раннего бронирования, когда предоставляются серьезные скидки. В результате туры по пяти наиболее популярным направлениям – Турция, Кипр, Греция, Тунис, Таиланд – продаются на 30% хуже, чем годом ранее, говорит представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Купленные сейчас пакеты иногда оказываются даже дешевле приобретенных на этапе раннего бронирования, отмечает он.

В Tez Tour рассказали, что туроператоры запрашивают у отельеров специальные предложения в расчете на стимулирование спроса. «Чтобы дополнительно простимулировать продажи в конкретный отель, к базовой комиссии агентства мы добавляем еще 5%», – отмечает Толчин.

В Tez Tour рассказали о «точечной оптимизации рейсов» в Анталью из некоторых российских городов с небольшим спросом. Другой оператор рассказал, что ситуацию отчасти спасло решение Росавиации сократить на 15% число чартерных рейсов авиакомпании «Якутия» из-за задержек вылета.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Выбор редактора
Авто
Новости

Путин ужесточил имущественную ответственность автоугонщиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий похитителей имущества и угонщиков автомобилей компенсировать ущерб, причиненный даже другими лицами. Документ опубликован на портале раскрытия правовой информации.

«Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред», – гласит закон. Поправки внесены в статью 1080 Гражданского кодекса.

Сейчас человек, причинивший вред чужому имуществу, может быть освобожден от компенсации ущерба. Для этого он должен доказать, что вред причинен не по его вине.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что действующее законодательство позволяет угонщику не возмещать причиненный автомобилю ущерб, если он возник в результате действий другого похитителя.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Производитель водки Beluga купил первое винодельческое хозяйство

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из крупнейших в России производителей водки Beluga Group (владеет марками «Беленькая», «Мягков», Beluga и др.) покупает первый винодельческий актив - 80% в краснодарском хозяйстве «Вилла Романов». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника алкогольного рынка. Информацию о сделке подтвердил предправления и основной владелец группы Александр Мечетин.

По словам бизнесмена, сделку ранее одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она - в завершающей стадии. «Для Beluga это первый актив в сфере виноделия, поэтому возражений с нашей стороны быть не могло», - отметил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Мечетин не раскрывает стоимость актива, однако, по данным источника газеты, цена сделки превысит $20 млн (более 1,2 млрд руб.). Сделка позволит Beluga Group получить виноградники и винодельню, выпускающую до 2,5 млн бутылок премиальных тихих и игристых вин в год.

Газета отмечает, что «Вилле Романов» на Таманском полуострове принадлежит 1 тыс. га земель, из которых 231 га с уже высаженными виноградниками европейских сортов каберне-совиньон, мерло, пино-нуар, шардоне и др. Первый урожай с них получен в 2016 г. Терруар компании — зарегистрированная географическая зона для вин с защищенным наименованием места происхождения. При этом в 2017 г. продажи хозяйства составили всего 57,62 млн руб.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с изданием характеризовал «Виллу Романов» как «одну из самых современных и новых виноделен в стране», которая выпускает вино в среднеценовом и премиальном сегментах. «Это созданный с нуля проект Андрея Романова», — отмечает он. Ранее бизнесмен владел производителем вина «Русский Азов». В начале 2016 г. он продал актив холдингу «Ариант» за 1,5 млрд руб. В хозяйстве «Вилла Романов» ему принадлежат 39%, 61% — у Светланы Малаховой, уточняет издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». После сделки с Beluga Group Романов останется партнером проекта, уточнил Мечетин. Связаться с Романовым газете не удалось.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

Авто
Новости

Правительство продлило программу льготного автокредитования

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство продлило программу льготного автокредитования на 2018–2020 гг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Программа льготного автокредитования действует с 2015 г. По ней банки за счет компенсации из федерального бюджета предоставляют единовременную скидку в размере 10% на приобретаемую в кредит машину.

Для жителей Дальнего Востока скидка по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» дополнительно увеличена до 25%. Это позволит уравнять стоимость новых автомобилей российского производства и подержанных машин, указывают в правительстве.

Общее финансирование программы составит 15 млрд руб. Она позволит населению в 2018 г. приобрести по льготным кредитам 45 000 автомобилей, из которых 5800 будут куплены в Дальневосточном федеральном округе.

Как государство поддерживает автопром

Бизнес
Новости

Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за повышения НДС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) подсчитала, что повышение НДС на внутренних линиях при полетах через Москву с действующих 10% до 20% приведет к подорожанию билетов по всем направлениям до 10%, пишет газета «Коммерсантъ».

Льготная ставка НДС в размере 10% была введена в 2015 г. для всех внутренних рейсов (нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 г. и в Калининград бессрочно), она истекает в 2020 г. В июне правительство решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на письмо помощника президента Игоря Левитина, Минфин предлагал обнулить НДС на внутренние авиаперевозки вне Москвы и поднять ставку до 18% для рейсов через столицу.

Снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы (75% всех рейсов выполняются через Москву) предлагал владелец «Реновы» (в активы группы входят «Аэропорты регионов») Виктор Вексельберг. ФАС предлагает обнулить налог к концу 2020 г. Минтранс также выступает за снижение НДС для внутренних рейсов.

По данным АЭВТ, на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются три сценария: обнуление, сохранение льготной ставки и повышение ее до 20%. По данным источников газеты, последний вариант уже предложил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов премьеру Дмитрию Медведеву.

По подсчетам АЭВТ, новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд руб., а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд руб. В результате налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд руб., и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8–10%. Это приведет к «прямо противоположному эффекту – развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится», считает президент АЭВТ Владимир Тасун.

По словам Тасуна, для развития авиакомпаний целесообразно сохранить ставку НДС в 10% для российских рейсов через столицу и обнулить ее для минующих Московский авиационный узел рейсов.

С чего начинался «Аэрофлот»

Политика
Новости

Президент Хорватии рассказала о приглашении Путина в Загреб

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интервью «Коммерсанту» рассказала о приглашении в Загреб российского лидера Владимира Путина. Впервые она пригласила Путина в свою страну в 2017 г., когда приезжала в Сочи. Второй раз – в Москве, где смотрела финал ЧМ-2018 г.

«Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина», – отметила Грабар-Китарович. По ее мнению, переговоры с Путиным «могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы». Возможных сроков визита она не назвала: «Это зависит от расписаний нас обоих, но, как я сказала президенту Путину, – как только ему будет это удобно».

Президент Хорватии рассказала, что нашла, как ей кажется, общий язык с Путиным. Будучи членом НАТО, Хорватия настаивает «на соблюдении международного права и выступает за реализацию минских договоренностей по Украине». В то же время в Загребе выступают за сохранение диалога с Россией. «Он неизбежен, Россия – это великая держава, и в самых горячих точках мира, например в Сирии, без России не обойтись», – подчеркнула Грабар-Китарович. Москва поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

Также президент Хорватии поделилась своими эмоциями и воспоминаниями о финале чемпионата мира по футболу. «Это был потрясающий вечер – не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь такое переживала, разве что в ночь после победы на президентских выборах. Я была взволнована, но в то же время чувствовала ответственность за тот пост, который занимаю. И я не хотела скрывать своих чувств от мира, я просто хотела быть собой», – рассказала она.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Минприроды обещали больше не откладывать переход на новую систему работы с отходами

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Переход на новую систему работы с отходами начнется с 2019 г., заверил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». «Назад дороги нет, когда-то нужно начинать это делать. Может быть, первый блин будет комом, но с 1 января мы начнем эти блины печь», – предупредил министр. Он подчеркнул, что в планах ведомства – передавать информацию по отстающим регионам в правительство и «инициировать проверки Генпрокуратуры».

До конца 2018 г. в Минприроды ожидают появление онлайн-карты объектов системы управления отходами. С помощью ситуационных центров, веб-камер и космических технологий в ведомстве рассчитывают отслеживать процесс строительства мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов.

Также до конца года в Госдуму может быть внесен проект о формировании федеральной системы управления опасными отходами (I–II класса опасности). Ранее документ был внесен в правительство.

Сумма экологического сбора до 2024 г. должна составить 15 млрд руб., анонсировал Кобылкин.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК сообщил о новом кураторе «Юнармии»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен замминистра обороны по политико-воспитательной работе. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны и окружении Картаполова. Официально о назначении может быть объявлено сегодня.

До сих пор за работу с личным составом отвечал статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков. «Картаполов станет одиннадцатым по счету заместителем министра. В частности, в его подчинении будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и все патриотическое воспитание», – рассказал собеседник издания в Минобороны.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в мае 2016 г. по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. По данным движения, на конец июля 2018 г. в его рядах насчитывалось более 250 000 подростков с 11 до 18 лет. Домен armyshoprf.ru, на котором есть почта для связи с движением, по данным Whois, зарегистрирован на ООО «КОНКОРД М». Его совладелец – российский ресторатор, известный как «повар Путина» Евгений Пригожин. Связанная с бизнесменом фирма «Мегалайн» также является одним из подрядчиков Минобороны.

Картаполов возглавлял российскую группировку войск в Сирии с декабря по март 2017 г. В это время после операции с участием российской авиации и Сил специальных операций 2 марта 2017 г. Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах экс-министра обеспечить доступ частников на шельф

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Владелец АО «Корпорация «Энергия»», экс-министр энергетики России Игорь Юсуфов выступил за либерализацию разведочных работ на шельфе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма Юсуфова руководителю Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Экс-чиновник просит предоставить Ямальской шельфовой компании несколько участков в Обской губе для геологического изучения. В их числе – Усть-Обские участки 1, 2, 3, Южно-Парусный 2, Бухаринский 2. В июньском письме Юсуфов отмечает, что эти площади находятся в непосредственной близости от участков корпорации «Энергия», и пишет о синергии и перспективах привлечения значительных инвестиций в Ямало-Ненецкий АО. Так, один из смежных Усть-Обских участков 1, 2, 3 прилегает к единственному крупному активу Юсуфова – Ярудейскому месторождению.

В приложении к письму «Энергии» приводятся оценки расходов на бурение скважин: на Балтике – $20–30 млн, в Карском море – $700 млн. Компания предлагает допустить на шельф частных игроков для поиска технологических партнеров и привлечения финансирования без привязки к «бюджетным ограничениям».

По закону о недрах вести разведку и добычу на шельфе могут только госкомпании. Лицензии на Обской губе есть лишь у частного «Новатэка», получившего их специально под СПГ-проекты. В отношении же транзитных участков, находящихся в пределах 12-мильной зоны российских территориальных вод, полной ясности в законе нет.

До сих пор попытки частников выйти на шельф оказывались безуспешными. В 2016 г. «Лукойл» пытался получить участок «Надежда», полностью находящийся в 12-мильной зоне. Однако госкомпании восприняли эту просьбу как атаку на свое положение. В итоге, как отмечает издание, ФАС сочла, что предложение «Лукойла» противоречит правилам конкуренции.

В 2017 г. Госдума в первом чтении приняла разработанные Минприроды поправки, допускающие частников к геологическим работам с возможностью последующей добычи. Сейчас проект готовится ко второму чтению. В Минприроды уточнили, что вопрос о лицензиях на транзитные участки станет актуальным после принятия поправок.

Выбор редактора
Политика
Новости

Британские школы зафиксировали снижение числа учеников из России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

За последние три года в частных школах Великобритании значительно сократилось число школьников из России, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное британским Советом независимых школ. Согласно исследованию, в 2015 г. в британских частных школах обучались 2795 граждан России. К апрелю текущего года их число сократилось до 1699.

По мнению издания, такая тенденция может «отражать ухудшение отношений между Великобританией и Россией» на фоне обвинений в адрес Москвы в кибератаках и вмешательстве в выборы, а также в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В марте Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на убийство Скрипалей и принял решение выслать из страны российских дипломатов. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств.

Кроме того, с начала года в Великобритании начал действовать закон, разрешающий властям требовать объяснения происхождения капитала от иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. В связи с этим «Великобритания может начать терять статус убежища для богатых», говорил ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Как раньше жилось россиянам в Лондоне (2014 год)

Политика
Новости

Катар обвинили в дискредитации конкурентов при отборе хозяйки ЧМ-2022

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Катар во время отбора страны для проведения чемпионата мира по футболу 2018/2022 организовывал информационные вбросы, чтобы дискредитировать своих конкурентов. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении редакции документы.

«Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что во время выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа [Катара] платила общественным организациям и бывшим агентам ЦРУ за информационные вбросы о главных конкурентах — США и Австралии», — пишет издание.

По данным источника газеты, стратегия по дискредитации конкурентов была разработана американской компанией BLJ Worldwide. Ее целью было убедить исполнительный совет Международной федерации футбола (FIFA) в том, что граждане США и Австралии не хотят, чтобы чемпионат проводился на территории их стран. Отмечается, что одним из главных требований FIFA к конкурсантам было наличие внутренней поддержки идеи проведения чемпионата.

О проведении кампании по дискредитации конкурентов свидетельствует переписка между компанией BLJ и катарскими чиновниками, пишет The Times. В распоряжении газеты оказалось письмо президента BLJ Майкла Хольтцмана главному советнику тендерной группы Катара Ахмаду Нимеху, отправленное в мае 2010 г. «В последние четыре месяца мы провели широкомасштабную подрывную кампанию, направленную против кандидатов 2018/2022, особенно против Австралии и США», — приводит газета текст письма.

Оргкомитет «Катар-2022» отверг все обвинения со стороны газеты. «Мы придерживались правил заявочной кампании во время борьбы за чемпионат мира - 2022», — говорится в заявлении оргкомитета.

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Политика
Новости

В Москве задержали организаторов акции против пенсионной реформы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в том числе основателя Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, сообщает телеканал «Дождь». Они выступали на сцене во время акции.

Также в числе задержанных ведущий акции Михаил Чичков, уточняет «ОВД-инфо». Кроме того, задержан журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. Задержанных везут в ОВД «Красносельское», причина задержания неизвестна, сообщил Степанов.

На проспекте Академика Сахарова сегодня прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». Акцию организовала Либертарианская партия России, она была согласована с властями.

По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие более 6000 человек, полиция насчитала 2500 участников.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Читать ещё
Preloader more
Фото