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Ростуризм ожидает сокращения чартеров из России за рубеж на 10–20%

Количество чартерных рейсов из России на зарубежные курорты в августе сократится на 10–20%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на советника по транспорту главы Ростуризма Дмитрия Горина. Ажиотажный спрос на этапе раннего бронирования не повлек за собой всплеска продаж в летний сезон.

«Туроператоры строили оптимистичные планы из-за ажиотажного спроса на турпакеты во время раннего бронирования», – пояснил Горин. Обычно в период ранних бронирований туроператоры продают 35–40% от запланированной летней программы. В этом году показатель увеличился до 50%, рассказал директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин. Реального же роста, по его словам, не произошло. По словам Горина, рост продаж остановился в середине июля, а сейчас они находятся на уровне 2017 г.

Операторы не хотят допускать недозагрузки самолетов и объединяют некоторые рейсы. Из-за переизбытка чартеров «туроператоры вынуждены демпинговать, продавая подчас турпакеты себе в убыток», говорит Толчин. Такая практика может обеспечить рост на турецком и испанском направлениях. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что он может составить около 10%.

Падение платежеспособного спроса привело к перераспределению продаж на этапе раннего бронирования, когда предоставляются серьезные скидки. В результате туры по пяти наиболее популярным направлениям – Турция, Кипр, Греция, Тунис, Таиланд – продаются на 30% хуже, чем годом ранее, говорит представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Купленные сейчас пакеты иногда оказываются даже дешевле приобретенных на этапе раннего бронирования, отмечает он.

В Tez Tour рассказали, что туроператоры запрашивают у отельеров специальные предложения в расчете на стимулирование спроса. «Чтобы дополнительно простимулировать продажи в конкретный отель, к базовой комиссии агентства мы добавляем еще 5%», – отмечает Толчин.

В Tez Tour рассказали о «точечной оптимизации рейсов» в Анталью из некоторых российских городов с небольшим спросом. Другой оператор рассказал, что ситуацию отчасти спасло решение Росавиации сократить на 15% число чартерных рейсов авиакомпании «Якутия» из-за задержек вылета.

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