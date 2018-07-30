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«Газпром» отменил закупку труб на 23 млрд рублей

«Газпром» сообщил об отмене пяти открытых запросов предложений на поставку труб большого диаметра (ТБД) для строительства магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Эти закупки должны были впервые пройти на головную компанию ПАО «Газпром», а не специализированные дочерние ООО «Газпром комплектация» или ООО «Газпром инвест», отмечает «Интерфакс».

Всего до конца октября 2018 г. должно быть поставлено 255 000 т ТБД на общую предельную сумму 22,684 млрд руб.

«Газпром» является крупнейшим потребителем ТБД в России. По данным «Интерфакса», с начала года компании группы объявили или запланировали закупку почти 900 000 т ТБД на сумму 77 млрд руб., из них закуплены 600 000 т почти на 50 млрд руб. В России пять крупных производителей труб – «Северсталь», ТМК, ОМК, ЧТПЗ и построенный в 2015 г. Загорский трубный завод. По данным «Ведомостей», газовая монополия добивается от поставщиков скидки в 20%.

Расширение газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» должно обеспечить прокачку до 20 млрд куб. м природного газа в год, в том числе на экспорт. Вторая очередь газопровода должна вводиться в строй с 2020 г.