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Доходы Google в России выросли в полтора раза

Выручка ООО «Гугл» в 2018 г. выросла на 51% до 45,2 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Прибыль от продаж выросла на 89% до 6,99 млрд руб., чистая прибыль — на 85% до 5,8 млрд руб.

В глобальном финансовом отчете компания Google не раскрывает финансовые результаты, полученные в России, поэтому непонятно, какие именно доходы учитывает компания: только от продажи рекламы, приложений и т. д.

Годовая выручка основного конкурента - «Яндекса» за 2017 г. выросла на 24% до 94,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 28% до 8,7 млрд руб. Выручка от продажи рекламы у «Яндекса» выросла на 20% до 87,4 млрд руб.

Обе компании основные доходы получают от контекстной и медийной рекламы и конкурируют друг с другом по доле поиска. В июне 2018 г. поисковая доля «Яндекса» составила 50,2%, у Google — 46,6%, в июле - 50,5 и 46,4% соответственно (данные Liveinternet).

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