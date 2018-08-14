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Минтранс предложил выплатить авиакомпаниям компенсации из-за роста цен на топливо

Министерство транспорта предложило Министерству финансов и правительству частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы, возникшие с ростом цен на топливо. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

В частности, потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 млрд руб., а компенсировать предлагается 22,5 млрд руб. Это может помочь предотвратить рост цен на билеты, считает Дитрих.

«Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе», – отметил министр транспорта. По его словам, совокупный рост стоимости авиатоплива по итогам 2018 г. может достичь 30%.

Средние цены на авиакеросин в июне 2018 г. выросли в годовом выражении на 18,4% до 50 900 руб. за т, следует из статистики Росавиации. «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» уже повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 руб. Подобные меры могут принять и другие авиакомпании.

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