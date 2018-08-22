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Nike закрыла магазины в ЮАР на фоне расистского скандала

Nike закрыла магазины в Южно-Африканской Республике (ЮАР) на фоне расистского скандала. Об этом сообщает Reuters.

Точное количество закрытых магазинов неизвестно. Nike не стала комментировать агентству эту информацию. Несколько человек видели, что закрыто как минимум два магазина в торговом центре Йоханнесбурга, отмечает Reuters. Всего у Nike 11 магазинов в Южной Африке, говорится на сайте компании: пять в Йоханнесбурге, три в Кейптауне, два в Дурбане и один в Полокване.

Ранее появилось видео, в котором человек с белым цветом кожи с южноафриканским акцентом говорит: «Не видно ни одного кафра». Раньше так европейцы называли жителей Африки, но потом это слово приобрело оскорбительный оттенок. Мужчину на этом видео зовут Адам Катцавелос, сообщает южноафриканское издание Times Live. По его данным, Адам Катцавелос женат на директоре мерчендайзинга Nike в ЮАР Келли Катцавелос.

Nike выступает против дискриминации, цитирует Times Live заявление компании. «Мы верим в силу человеческого потенциала у всех – у каждой расы, религии, национальности, пола и сексуальной ориентации. Мы также можем подтвердить, что Адам Катцавелос не является сотрудником Nike», – отмечает компания.

В январе в Йоханнесбурге демонстранты разгромили шесть магазинов H&M, напоминает Reuters. Скандал начался из-за того, что шведская компания опубликовала фотографию темнокожего мальчика в толстовке с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях».

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