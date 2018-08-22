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Минэнерго выступило против норматива обязательных поставок нефти на НПЗ

Минэнерго России выступило против идеи обязать нефтяные компании поставлять 17,5% добытой нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), так как все крупные производители сейчас превышают данный показатель. Ведомство считает такое предложение нецелесообразным, передает «Интерфакс».

Соответствующая позиция Минэнерго была высказана на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака, посвященном завершению налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом рассказал помощник вице-премьера Илья Джус.

Впервые такую идею озвучил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в конце июня. Он заявил тогда, что некоторые участники рынка предложили закрепить норматив поставок до 17,5% добытой нефти на НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на российском рынке. Козак на совещании рассказал Путину, что сейчас компании выполняют такое обязательство, только «работает это в виде договоренностей». Норматив можно ввести в виде обязательной законодательной нормы, однако такой необходимости пока нет, говорил Козак.

Сейчас в России нет обязательных нормативов по поставкам сырья на НПЗ. Крупные компании сами беспокоятся о загрузке своих заводов. В прошлом году из добытых 546,8 млн т нефти на первичную переработку было направлено 279,9 млн т. По оценке ассоциации независимых нефтегазодобытчиков «Ассонефть», независимые нефтяные компании добывают около 23 млн т ежегодно, из них около 14 млн т приходится на внутренний рынок. От этого объема более половины идет на независимые НПЗ.

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