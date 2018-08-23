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Саратовский аэропорт предупредил об угрозе прекращения деятельности

Аэропорт Саратова «Центральный» прекратит деятельность в ноябре, если не сможет продлить свидетельство годности аэродрома. Об этом «Интерфаксу» сообщили в компании «Саратовские авиалинии», управляющей аэропортом.

Свидетельство действительно до 8 ноября. Срок действия сертификата на обслуживание международных полетов - до 9 сентября, уточнили в компании. Для продления срока действия документов необходима сертификация Росавиации. Ее стоимость – 3 млн руб., однако после прекращения деятельности авиакомпании «Саратовские авиалинии» аффилированный с ней аэропорт испытывает дефицит средств.

Расходы на оформление документов компания рассчитывала покрыть средствами из бюджета Саратовской области. «Саратовские авиалинии» просили власти региона профинансировать часть затрат на содержание аэропорта. Сейчас дефицит средств на эти цели – 224 млн руб., уточнили в компании. Свою просьбу компания объясняла тем, что «деятельность региональных аэропортов в городах России с населением менее 1 млн человек дотируется за счет средств соответствующего областного бюджета».

В июле компания направила в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) заявку на повышение тарифов на аэропортовую деятельность. Нынешние тарифы были установлены в июле прошлого года и принимались «в других экономических реалиях», пояснили в «Саратовских авиалиниях».

Аэропорт Саратова «Центральный» и «Саратовские авиалинии» принадлежат бизнесмену Аркадию Евстафьеву. После крушения в Подмосковье самолета Ан-148 в феврале 2017 г. (погиб 71 человек) Росавиация запретила перевозчику осуществлять рейсы, позже аннулировала сертификат эксплуатанта компании.

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