В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»
Первые кадры с места крушения
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье, сообщает МЧС
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На борту лайнера, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа
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Самолет вылетел из «Домодедово» в Орск (Оренбургская область) в 14.21 мск, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта
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Самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета, передают агентства
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По данным FlightRadar, самолет на четвертой минуте прекратил набор высоты и начал снижение
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Перед тем как потерять связь с системой, самолет за 22 сек. потерял километр высоты
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«Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым», в России собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе. В понедельник 12 февраля в Оренбургской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе
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