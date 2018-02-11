В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

ТАСС

«Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым», в России собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе. В понедельник 12 февраля в Оренбургской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе

13/13