Политика / Безопасность и право

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Первые кадры с места крушения
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