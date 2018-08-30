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Forbes назвал самых влиятельных россиян

Российский Forbes представил первый рейтинг самых влиятельных россиян. Всего в список попали 100 человек. На первом месте «автоматически» оказался президент России Владимир Путин - «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу.

В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» - Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Бизнес в топ-10 также представляют гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е). Из региональных чиновников самым влиятельным назван мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В рейтинге он стоит выше первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е), председателя СКР Александра Бастрыкина (19-е), генпрокурора Юрия Чайки (22-е) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е). Самым влиятельным из кремлевских чиновников оказался спецпредставитель президента Сергей Иванов (37-е). Руководитель администрации Антон Вайно занял 47-е место. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 70-е место.

Издание отмечает, что в лонг-лист – примерно 1500 человек – были включены все участники списка 200 самых богатых бизнесменов, директора примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководители силовых структур, высшие чиновники, спикеры обеих палат парламента, их заместители, руководители фракций и комитетов, а также представители региональных властей. Этот список был разбит на группы, которые оценивались по количеству сотрудников, размеру выручки, по возможности влиять на жизнь людей, по близости к президенту или партии власти. Дополнительные баллы предпринимателям присуждались за приглашение на ежегодные встречи с президентом, чиновникам – за членство в «Единой России». Также дополнительные очки присваивались собственникам бизнеса за участие в оперативном управлении, а топ-менеджерам – за то, что они входят в списки Forbes.

Год назад издание публиковало список самых влиятельных россиян столетия. Его возглавил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей. На втором месте оказался Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов. Третью строчку занял президент Владимир Путин (43,6%).