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Campbell Soup продаст часть бизнеса под давлением инвесторов

Американский гигант пищевой промышленности Campbell Soup объявил о готовности продать свой международный бизнес, а также подразделение свежезамороженных продуктов. Это произошло под давлением инвесторов, пишет Reuters. Претенденты на покупку пока не известны, но не исключено, что это крупные инвестфонды. Котировки компании на предварительных торгах упали на 4%.

Международный бизнес Campbell включает операции в Малайзии, Индонезии, Японии и Гонконге, а также австралийские бренды печенья Arnott's и Kelsen. Бренды свежих продуктов включают в себя соки и овощи Bolthouse Farms, соусы Garden Fresh Gourmet и охлажденные супы. Выручка этих подразделений в прошлом году составила $2,1 млрд, или порядка четверти всей выручки компании со 149-летней историей.

Продажа части бизнеса означает отход от наследия прежнего гендиректора Дениз Моррисон, покинувшей компанию в мае этого года после семи лет руководства. Она хотела, чтобы Campbell продавала весь набор здоровой пищи «от супов до орешков», и в 2015 г. создала для этого подразделение Campbell Fresh. Но результаты оказались неубедительными, напоминает Reuters.

Купивший в августе миноритарный (5,65%) пакет Campbell Soup хедж-фонд Third Point известного инвестора-активиста Дэниэла Леба немедленно призвал призвал промежуточное руководство продать компанию более крупному производителю продуктов питания, сочтя это «единственно оправданным шагом».

Капитализация Campbell Soup за последние два года снизилась на треть до $12 млрд, поскольку молодые покупатели отказываются от ее супов и печений, отмечает Reuters. В прежние времена наследники основателя компании Джона Дорранса (сейчас у них 33%) могли продвигать собственную консервативную политику за счет поддержки инвесторов, но со вхождением в капитал инвестфондов в этом году расстановка сил поменялась, пишет агентство.