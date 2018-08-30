Бизнес

Новости

СМИ сообщили об аресте бывшего гендиректора Wikimart за растрату

Басманный суд в четверг, 30 августа, арестовал бывшего гендиректора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина, сообщил «Коммерсантъ». Такой меры пресечения потребовал следователь по делу о растрате, пишет издание.

По данным «Коммерсанта», Кленина задержали 27 августа в связи с делом о хищении средств в Айманибанке: следствие считает его пособником экс-гендиректора банка Игоря Волчихина. Волчихина обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб. ООО «Викимарт» за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии в 2016 г. В деле от имени Айманибанка участвует Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По данным агентства, основную часть дыры в 9,4 млрд руб. в Айманибанке составляют требования к другому кредитору Wikimart – также обанкротившемуся Финпромбанку.

По версии следствия, именно Кленин в 2016 г. дал указание подать в Айманибанк заявку на крупный кредит для пополнения оборотных средств. Следователи считают, что Волчихин знал, что ритейлер не сможет вернуть деньги, но дал указание выдать кредит, которым и «распорядился по своему усмотрению» вместе с совладельцем Айманибанка Анатолием Гончаровым.

Волчихин, арестованный в ноябре 2017 г., несколько месяцев назад был освобожден из-под стражи решением суда и переведен под домашний арест. До сих пор он оставался единственным фигурантом дела, указывает «Коммерсантъ», несмотря на несколько требований АСВ в СКР о возбуждении уголовных дел.