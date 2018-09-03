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Акции японского производителя йогуртов подорожали благодаря фильму Netflix

Котировки молочного производителя Yakult Honsha Co. выросли после выхода фильма «Всем парням, которых я любила раньше», который выпустил Netflix. Об этом сообщает Bloomberg.

Зрители заметили, что сестра главного героя выпила йогурт, который называется в фильме «корейским кулинарным коктейлем». Бренд в экранизации не назывался, но многие заметили ярко-красную фольгу йогурта японского производителя Yakult, отмечает Bloomberg. «Мы считаем, что узнаваемость бренда Yakult растет, что, вероятно, приведет к увеличению продаж», – приводит агентство слова руководителя исследовательской фирмы M Science's TickerTags Марка Бахмана.

«Всем парням, которых я любила раньше» – экранизация одноименного бестселлера для подростков. Фильм вышел 17 августа. С этого момента акции Yakult Honsha Co. подорожали на 2,6%, уточняет Bloomberg. При этом до этого котировки компании потеряли примерно 6% к началу года на фоне медленного роста продаж.

В мае Netflix впервые обогнал по капитализации The Walt Disney Company и стал самой дорогой медиакомпанией мира. Тогда рыночная стоимость Netflix поднялась до $153 млрд.

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