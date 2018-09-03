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«Металлоинвест» привлек у Газпромбанка 18,8 млрд рублей

«Металлоинвест» частично рефинансировал кредит Сбербанка за счет средств, привлеченных в Газпромбанке. Об этом сообщает пресс-служба компании. В сообщении уточняется, что всего «Металлоинвест» привлек в Газпромбанке 18,8 млрд руб. сроком на шесть лет.

Погашение кредита в Сбербанке изначально планировалось на первую половину 2019 г. Таким образом, у «Маталлоинвеста» практически отсутствует задолженность по основному телу долга на ближайшие 16 месяцев, уточняет пресс-служба компании.

Чистый долг компании на конец первого полугодия 2018 г. составил $3,81 млрд (снижение на 6% к уровню начала года), чистый долг/EBITDA - 1,5x против 1,9x на начало года.

Холдинг «Металлоинвест» занимается производством железной руды в России и странах СНГ, объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат «Уральская сталь». Крупнейшим бенефициар компании - предприниматель Алишер Усманов.