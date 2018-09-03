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Россия продолжила добывать газ на спорном месторождении в Крыму

Россия, несмотря на судебные тяжбы с Украиной, продолжила добывать газ на крупнейшем месторождении крымского шельфа — Одесском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника в правительстве и трех собеседников, близких к ГУП «Черноморнефтегаз», который занимается добычей газа в Крыму.

Ранее РБК со ссылкой на неназванных собеседников сообщал о том, что хозяйственную деятельность на месторождении планируется остановить с 1 июля. То, что работа на месторождении продолжается, подтверждают данные о добыче конденсата «Черноморнефтегаза», сказал аналитик Reuters Максим Назаров. По его словам, в июле она снизилась в сравнении с июнем на 5,4% до 2,4 млн т, что не превышает динамику снижения за последние полгода, отметил эксперт.

Приказ об остановке работы на Одесском в ноябре прошлого года подписал экс-гендиректор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин, но после смены руководства компании в 2018 г. приказ отменили, сказал один из собеседников РБК. Решение по Одесскому месторождению «подвисло», т. к. местные власти и Минэнерго не смогли согласовать баланс добычи и потребления газа в Крыму: из-за этого не ясно, сколько денег понадобится «Черноморнефтегазу» из федерального бюджета, сказал другой собеседник. Скорее всего, Одесское все же остановят, это вопрос времени, сказал собеседник, близкий к правительству.

Представители «Черноморнефтегаза», Минэнерго и вице-премьера Дмитрия Козака отказались от комментариев, представители украинского и российского МИДов не ответили на запросы РБК.

РБК со ссылкой на источники писал, что остановить добычу на месторождении планировалось по рекомендации МИДа из-за судебных споров с Украиной. Одесское месторождение расположено ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма, и Украина считает, что Россия ведет хозяйственную деятельность в ее морских границах. В МИДе решили: если работ там не будет, не будет и предмета спора, объяснял один из источников РБК.

Россия и Украина ведут два арбитражных спора по поводу добычи газа на крымском шельфе, оба в Постоянном третейском суде в Гааге. Первое разбирательство инициировал МИД Украины в сентябре 2016 г., обвинив Россию в нарушении прав Украины на углеводородные и биологические ресурсы в Черном и Азовском морях и Керченском проливе после присоединения Крыма. Правительство Украины просит суд восстановить права на месторождения и обязать Россию возместить нанесенный ущерб. Второй иск в октябре 2016 г. подали компания «Нафтогаз Украины» и шесть его «дочек». Они требуют возместить ущерб за буровые вышки, газопроводы, 90 нефтяных и газовых скважин, которые перешли России вместе с присоединением Крыма. Сумма иска составила $8 млрд.