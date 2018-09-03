Leroy Merlin вложит 10 млрд рублей в распределительный центр в Подмосковье

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Рогозин рассказал о повреждении обшивки «Союза» сверлом

Точную причину разгерметизации пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного сейчас к Международной космической станции (МКС), установит комиссия, но версия о внешнем воздействии на корабль уже исключена, заявил сегодня руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. На обшивке корабля изнутри видны следы сверла, уточнил он.

«Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», - сказал Рогозин журналистам. Он подчеркнул, что рассматриваются все версии. «Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», - отметил Рогозин.

По его словам, «Союз МС-09» был доставлен на «Байконур» 18 февраля 2018 г., а выпущен он был в 2017 г. на заводе в подмосковном Королеве. Комиссия, расследующая причины разгерметизации, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству «Союза». «Фамилию и имя (виновного) хотелось бы узнать. Узнаем, это точно», - подчеркнул руководитель «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что пока не исключается преднамеренное повреждение корабля уже в космосе. «Потому что если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем», - отметил руководитель «Роскосмоса».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – микротрещину в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Рогозин изначально предположил, что повреждение мог нанести микрометеорит. Однако в понедельник «РИА Новости» сообщило, что в качестве основной версии рассматривается халатность при изготовлении корабля «Союз МС-09» в РКК «Энергия». По данным источника агентства, допустивший ошибку сотрудник еще на земле заделал трещину спецклеем и ее не обнаружили ни при проверке корабля на герметичность перед запуском, ни во время первых месяцев орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», – сказал источник в «Роскосмосе».