Leroy Merlin вложит 10 млрд рублей в распределительный центр в Подмосковье
Сеть магазинов для дома и ремонта Leroy Merlin построит крупнейший в России распределительный центр в Подмосковье, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.
«Комплекс будет являться крупнейшим логистическим объектом ООО "Леруа Мерлен восток" на территории России и совместно с логистическим центром в парке "Южные врата" (городской округ Домодедово) будет осуществлять дистрибуцию всех магазинов сети на территории страны. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб. Будет создано порядка тысячи рабочих мест», – говорится в релизе.
Первый камень в фундамент объекта заложат 6 сентября в Дмитровском муниципальном районе Подмосковья. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2019 г., начало операционной деятельности – на I квартал 2020 г.
В феврале 2018 г. между группой компаний SGI (правообладателем земельных участков) и ООО «Леруа Мерлен восток» была достигнута договоренность о размещении на территории логистического комплекса «Белый Раст» распределительного центра «Северная Звезда» площадью 130 000 кв. м. Сейчас у сети четыре распредцентра в России, в том числе два в Московской области. Пока крупнейшим является центр близ Домодедово на 100 000 кв. м.